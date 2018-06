12/06/2018 - 16:09 | Economia / Tras dos días de flotación cambiaria, el Banco Central vendió US$ 695 millones y el dólar retrocedió a $26,38 Herramientas: Compartir: El dólar cedió hoy seis centavos, a $26,38, en una jornada en la cual el Banco Central retomó las intervenciones y vendió US$ 695 millones para moderar la escalada del tipo de cambio, tras el anuncio de un acuerdo con el FMI.

Así, a pesar de que el gobierno había anunciado que el acuerdo con el Fondo incluía la libre flotación cambiaria, se decidió tratar de frenar la escalada con otra fuerte intervención.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $25,41 para la punta compradora y a $26,38 para la vendedora.



A primera hora, había llegado a cotizar a $26,52, pero las ventas oficiales lograron que terminara con una caída de seis centavos.



En los mostradores del Banco Nación, el "billete verde" operó a $26,30.

Los precios más elevados fueron registrados en entidades financieras como Galicia e ICBC, a $26,50.



En el sector mayorista, la moneda norteamericana bajó 25 centavos a $25,70.



Operadores calcularon que en el segmento de contado el volumen de negocios aumentó de manera marcada al llegar a U$S 1.104 millones.



Evaluaron que el mercado se mantuvo a la expectativa de la determinación del Banco Central respecto de cuál iba a ser el nivel de la tasa de referencia, que quedó sin cambios.



El día anterior, el dólar había arrancado la semana con un fuerte crecimiento de 49 centavos y había marcado un nuevo récord de $26,44.



En el mercado de cambios, el Banco Central tuvo una participación vendedora por US$ 695 millones, indicó en un comunicado.



La intervención oficial se dio luego de que el jueves último, el presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, sostuviera que iba a retomar la flotación cambiaria e intervenir sólo de manera eventual.



"La manera en la que el Banco Central operó en las últimas semanas tuvo mucho más que ver con cómo enfrentaba la turbulencia cambiaria. A nuestro entender, queda superado con la aprobación de este paquete", había resaltado el funcionario en conferencia de prensa. .



El funcionario había subrayado: "Volvemos a una situación normal de funcionamiento del régimen cambiario".



Se trató de la primera participación del organismo desde mediados de mayo.



La baja del dólar, a su vez, fue la primera luego de tres ruedas consecutivas con tendencia alcista.



Las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.099 millones, al disminuir US$ 539 millones respecto del día hábil anterior.