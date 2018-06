Luis Andreotti festejó el Día del Periodista

Con un evento que se realizó en la Quinta El Ombú, el Intendente, junto a funcionarios municipales y concejales, agasajaron a los periodistas de los medios de comunicación, por el servicio que prestan al difundir hechos. “Los medios locales tienen una gran importancia, porque en forma permanente están en cada uno de los municipios con lo que hacemos; también ayuda mucho al vecino, porque nos fijamos en esto y después nos ponemos a competir entre los municipios”, afirmó el Jefe Comunal.

Cada 7 de junio, conmemorando la fundación de la “Gazeta de Buenos Ayres” primer periódico argentino, se recuerda en el país el Día del Periodista, convocando a la prensa gráfica, radio, televisión, medios digitales y demás formas profesionales de trabajar con la información. En este marco, el Municipio agasajó con un lunch a los comunicadores que se desempeñan en la región Norte.



El Intendente Luis Andreotti, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti y funcionarios municipales y concejales participaron del encuentro, que se realizó en el histórico edificio de la Quinta El Ombú, sito en Av. Libertador 600.



En la oportunidad, Luis Andreotti expresó: “Para los municipios, los medios locales tienen una gran importancia, porque en forma permanente están en cada uno de los municipios con lo que hacemos; esto también ayuda mucho al vecino, porque nos fijamos en esto y después nos ponemos a competir entre los municipios. Es una linda forma de mejorar la calidad de vida de todos los distritos”.



Y agregó: “Soy partidario de las autonomías municipales, de que cada vez tengamos mayores competencias, sepamos cuáles son, y que esto venga acompañado con recursos. Este es un trabajo que no se termina en un día; es importante la difusión de lo que hacen los municipios, y eso lo hacen los medios locales. Si alguien quiere saber qué pasa en un municipio lejano a San Fernando, nos podemos enterar con un medio local del lugar o de la zona, , y esto realmente le sirve mucho a toda el área institucional y por supuesto al vecino”.



En cuanto a los agasajados, Miguel "Tano" Armaleo, del periódico “Lo Nuestro”, expresó: “Es un momento complicado, no sólo para el periodismo, sino para el país en general, por todo lo que ya sabemos. Más de 3.000 compañeros, trabajadoras y trabajadores han perdido su ámbito laboral, y no es un detalle menor. Y con un acoso permanente tanto de la Provincia como de la Nación a los medios de prensa regionales o los más chicos, se ha concentrado la publicidad que actúa como elemento disciplinador”.



“Creo que hay un desafío de parte del periodismo sin jerarquizar nuestra labor, por algunos personajes de los llamados medios nacionales que han sucumbido ante el poder de turno, que han desprestigiado la labor periodística. Por eso creo que el periodismo regional es un elemento todavía importante, y mucho más cuando hay acompañamiento del Municipio, que cumple un rol importante acompañando también a las PyMEs, cultura, industria y comercio. Se nos haría muy difícil a nosotros, pequeños emprendedores periodísticos, seguir sustentándonos en este marco económico si no tuviéramos el acompañamiento del Municipio”, concluyó Armaleo.



Sabrina García, de “San Fernando Nuestro”, agregó: “Es un placer encontrarnos con los colegas y poder charlar sobre periodismo en general, tan bastardeado, en momentos en que los grandes medios de comunicación dictan que tipo de noticias están en la agenda. Para nosotros es un gran esfuerzo poder informar a nuestros vecinos lo que pasa en su ciudad, y poder compartir con los colegas este debate sobre que periodismo queremos. Por supuesto, siempre aparecen estas críticas que tienen que ver con el periodismo que hoy en día vivimos y muchos lo repudiamos,porque nos parece que el periodismo es otra cosa”.



“El Intendente Andreotti siempre nos genera un espacio donde encontrarnos y los momentos para poder preguntar, no sólo en las cuestiones de las inauguraciones del Municipio, sino que cada vez que uno ha tenido la posibilidad de poder charlar, surge algún tema sobre el que nos interesa conocer su opinión, él lo entiende, y siempre está dispuesto a brindarla”, finalizó García.



Horacio Telias, periodista de Somos Zona Norte y Zona Norte Digital, dijo: “No sé cuántas profesiones tendrán este privilegio; todos los años nos saluda la familia, amigos y nos agasajan los municipios con los que trabajamos. Además, la cuestión del periodismo zonal tiene un plus, que es contar las cosas que pasan cerca de casa, del barrio, conociendo más a la gente y los temas de los que hablan, así que tienen un plus especial que reconocen todos. Si bien es el Día del Periodista en general, es un poco el reconocimiento a esa tarea que llevamos adelante en un momento difícil”.



“No quiero olvidarme de muchos colegas que no la están pasando bien, con sus fuentes de trabajo en peligro. Por suerte, acá en la zona tenemos esta libertad de decir y contar lo que pasa y particularmente en San Fernando, así que éste es un mimo que nos hacen agasajándonos en nuestro día”, completó Telias.



“Cuando el periodismo depende mucho económicamente del aporte institucional, siempre hubo dificultades, no sólo en este gobierno, sino en todos. Eso a medida que continúe la democracia y mejoren las instituciones, irá mejorando”, finalizó Luis Andreotti.