12/06/2018 - 10:29 | Información General / Llega una nueva marca china de automóviles al país

El fabricante chino de automotores JAC Motors anunció hoy que desde septiembre comercializará en la Argentina tres modelos de automóviles, una pick up y un utilitario.

La firma, que promete "precios muy competitivos" presentará sus productos al mercado argentino con tres Vehículos Utilitarios Deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) que combinan el pragmatismo de un turismo con la robustez de un todoterreno.



Esos tres modelos serán: la JACS2 1.5 MT en sus dos versiones de equipamiento; la JACS3 (1.6 MT y 1.6 CVT); y la JACS5 (2.0T DCT).



También la marca traerá al país la pick up JACT6 (2.0 4X2 DC 6MT y 2.0 4X4 DC 6MT) y el utilitario JACX200 (2.0 CS 6MT).



Las expectativas para este primer año oscilan en las 700 unidades, para 2019 se espera alcanzar las 2000 unidades, y se estiman entre 3500 y 4000 para 2020.



"Los productos de JAC han alcanzado -y superado- todos los estándares internacionales de calidad y seguridad; y han logrado gran reconocimiento en diversas categorías del sector automotriz como diseño, confort, seguridad y tecnología", dijo la firma.



La red concesionarios JAC ofrecerán cobertura nacional, con locales de venta, talleres y servicios de posventa propios, garantizando la disponibilidad de repuestos y servicios, dijo la empresa.



En el mercado chino, JAC Motors ocupa el 1º puesto de exportación de SUV y el 4º en el ranking de exportaciones de todo tipo de vehículos.



A nivel mundial, está presente en casi todos los países del mundo, con posicionamiento en Europa y América (del norte, central y del sur), y una cobertura global en más de 130 países.



Se trata de la automotriz china con la gama más completa de productos de marca propia, con una gran variedad de vehículos comerciales y de pasajeros entre los que se encuentran SUV, Pick Up y utilitarios livianos, medianos y pesados.