Impactante operativo policial desbarató una banda que comercializaba drogas en el barrio Los Tábanos

Con el aporte tecnológico del Centro de Operaciones Tigre (COT), la policía de la provincia llevó adelante los allanamientos simultáneos en diferentes domicilios. Aprendieron a los 8 integrantes de la red y secuestraron estupefacientes, elementos para su fraccionamiento, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares y motos robadas. ver video



Con el respaldo tecnológico del Centro de Operaciones Tigre (COT), distintas fuerzas de seguridad provincial desarticularon una banda que vendía drogas en el barrio Los Tábanos. La investigación inició con las denuncias de los vecinos a la línea municipal “0800-DROGA NO”. Luego de dos meses, se derivó en los allanamientos en diversos domicilios, los cuales tuvieron como resultado la aprehensión de los 8 integrantes de la red. Además, se secuestraron estupefacientes, elementos para su fraccionamiento, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares y motos con pedido de secuestro activo.



“Gracias a la colaboración de las cámaras de seguridad, pudimos llevar adelante un operativo satisfactorio para detener esta maniobra delictiva. Además de una gran cantidad de drogas, pudimos confiscar motos con pedido de secuestro activo”, expresó el Comisario General de Región AMBA Norte, Hugo Gabriel Natiello.



Tras las denuncias telefónicas, se coordinó un trabajo articulado entre la Fiscalía descentralizada de Drogas Ilícitas, Policía Distrito Tigre y el COT, a través del su Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas (LAIC). Durante el procedimiento, se recabó información sobre el modus operandi de los sospechosos con filmaciones, escuchas telefónicas, compradores infiltrados y cruzamiento de llamadas.



Al respecto, el secretario de Protección Ciudadana de Tigre, Eduardo Feijoó, señaló: “Esto es un logro más de la plataforma de denuncias anónimas 0800 DROGA NO y del compromiso de los vecinos del distrito. Pusimos a disposición de la justicia toda la tecnología del COT para lograr este final muy positivo”.



El operativo estuvo integrado por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Jefatura Distrital, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), cuerpos de Infantería y Sub DDI Tigre. Los aprehendidos fueron siete hombres de entre 24 y 53 años y una mujer de 53 años. Se incautaron 157 envoltorios de cocaína, 1 grs cada una, varios kilos de marihuana, elementos para su fraccionamiento y balanzas de precisión, $ 112.500, celulares, un pistolón marca Rexio calibre 14, un revólver calibre 32, una escopeta casera, una pistola calibre 22 Bersa, un revolver calibre 32 largo y cinco motos con pedido de secuestro activo.



El procedimiento contó con el apoyo logístico y tecnológico del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre, a través del centro de operaciones, que puso a disposición sus dispositivos de video vigilancia, vehículos aéreos no tripulados “Drones”, ambulancias y móviles de patrullaje.