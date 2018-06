Sin freno, el Dólar arrancó la semana con un fuerte salto y marcó un nuevo récord de $26,44

Imparable, el dólar arrancó la semana con un fuerte crecimiento de 49 centavos con relación a la cotización del viernes y estableció así una nueva marca récord de $26,44, equivalente a una apreciación de 1,9% en un día.

Esta nueva disparada del billete norteamericano se enmarca en la decisión del Gobierno de dejar flotar libremente el tipo de cambio, condición que forma parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Ese convenio prevé un auxilio financiero de US$ 50.000 millones, con un primer desembolso del 30% a partir del 20 de junio, a cambio de un fuerte ajuste en las cuentas públicas para bajar drásticamente el déficit.



Sólo en mayo, la devaluación de la moneda nacional superó el 22%, y acumula en un año una depreciación del 63,5% que trepa al 87,9% en dos años.



De este modo, entre el viernes -un día después del anuncio de acuerdo con el Fondo- y lunes, la moneda norteamericana acumuló un alza de 86 centavos.



Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, la divisa cerró a $25,46 para la punta compradora y a $26,44 para la vendedora, lo cual representó un nivel récord.



De acuerdo con el promedio del Central, el billete arrancó la rueda a $24,97 comprador y $25,93 vendedor, trepando a las 13:00 a $25 y $25,96 para las dos puntas antes de llegar al cierre récord.



Las carteleras de los bancos ofrecieron una fuerte dispersión de precios: el Banco Galicia lo vendió a $26,80 -uno de los más altos- seguido por el Industrial a $26,75 y el Itaú y Patagonia, a $26,50.



El Banco Nación, que también suele tener intervención en el mercado cambiario, ofreció el billete norteamericano a $26,47 para el tipo vendedor.

Operadores vincularon la suba con una oferta muy debilitada, que sólo es asistida por algunos bancos oficiales que salieron a ofrecer billetes para frenar la tendencia alcista.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el billete registró un alza de 69 centavos y cotizó al cierre a $26 en una jornada con poco volumen de negocios que llegó a US$ 528 millones, con una caída de 22%.



En el mercado de futuros del Rofex se negociaron US$ 737 millones y más del 70% se pactó entre junio y agosto, con valores de entre $26,40 y $27,617.



En el mercado paralelo, el dólar registró una suba de 0,38%, a $25,50 comprador $ 26,30 vendedor.