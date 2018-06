11/06/2018 - 12:07 | Zonales / San Isidro Defensa civil San Isidro evacuó 50 mil personas en Unicenter Herramientas: Compartir: ver más imágenes El centro comercial debió cerrar las puertas antes de las 22 del domingo, ante llamadas anónimas al 911 por amenaza de bomba. No se hallaron artefactos explosivos. El centro comercial Unicenter, ubicado en Paraná 3745 (Martínez), fue desalojado instantes antes del horario de cierre habitual por amenazas de bomba al 911. Defensa Civil San Isidro en conjunto con Defensa Civil Vicente López evacuaron unas 50 mil personas. No se hallaron artefactos explosivos.



Alejandro Marchetti, director de Defensa Civil San Isidro, señaló: “En 33 minutos evacuamos aproximadamente 50 mil personas sin ningún tipo de daño ni físico ni material. Trabajamos en conjunto con personal de Tránsito, Cuidado Comunitario y Bomberos de San Isidro”.



Para la evacuación se habilitaron cinco salidas del shopping en total, dos por el lado de Edison y dos por Paraná. La Brigada antiexplosivos y personal policial revisaron todo el shopping y no encontraron ningún artefacto explosivo.



"Todas las entradas al shopping se convirtieron en salidas, y se evacuó tanto a personas como automovilistas sin ningún problema", cerró Marchetti.