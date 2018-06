Miles de vecinos de San Fernando disfrutaron del Festival Tropical

Exponentes de la cumbia como “La Sonora Máster”, “Anaconda” y el grupo mexicano “Los Ángeles Azules”, se presentaron ante miles de personas en el festival que se realizó en la plaza Carlos Gardel.



www.elcomercioonline.com.ar

La tarde del domingo transcurrió con mucha música y alegría en una nueva edición del Festival Tropical, con entrada libre y gratuita que nuevamente organizó San Fernando en la plaza Carlos Gardel, sita en José Ingenieros y Quintana, de Virreyes. Miles de personas disfrutaron con la presentación de afamadas bandas como “La Sonora Máster”, “Anaconda”, y la mexicana “Los Ángeles Azules”.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presente en el Festival, expresó: “Estamos muy contentos por la cantidad de público que viene no sólo este año, sino todos los demás. El Municipio hace este tipo de eventos de calidad para que los disfrute la gente. Hoy es un domingo muy particular, con la participación de bandas muy reconocidas y el cierre de ‘La Sonora Máster', oriundos de San Fernando que comenzaron su carrera tocando en 2015 con nosotros, y hoy la gente los sigue mucho. En todo este día no hubo ningún inconveniente, y vino la familia -que es lo que queremos- a disfrutar del espectáculo, que la gente espera todos los años, por lo que estamos muy agradecidos”.



“Todos estos espectáculos son de calidad y gratuitos, tal como la Fiesta del Litoral, el Gran Corso Familiar, y el Festival de Tango y de Cumbia. El Municipio quiere que la gente venga a disfrutar y compartir un evento como éste”, finalizó Santiago Aparicio.



Además, en el Festival estuvieron los Secretarios de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, y de Gobierno, Luis Freitas, junto a funcionarios municipales y concejales.



Claudio, cantante del grupo Kalu, dijo: “Muy contento por compartir estos eventos grandes como el Festival Tropical que hace el Municipio de San Fernando. Gracias a los músicos y a la gente que alienta; acá estamos con todos nuestros fans. El 10 de agosto, Kalu se presentará en el teatro Martinelli; hicimos en noviembre uno que fue lleno total y queremos repetirlo: los esperamos a todos con todo lo nuevo del grupo que se viene”.



La cantante del grupo Anaconda, Valeska, elogió: “Estamos en San Fernando disfrutando de este festival hermoso. El público nos sorprende, porque recuerda nuestros éxitos, así que es muy bueno lo que nos está pasando”.



“Quiero agradecer al Municipio y a la gente que se convoca en estos festivales, porque para nosotros es importante mostrar nuestra música. Millones de gracias por habernos invitado, la pasamos genial”, finalizó Valeska.



Marci, de “La Sonora Master”, dijo: “Somos de la zona; empezamos de abajo, e hicimos nuestros primeros shows en San Fernando. Agradecidos a toda la gente que en su momento nos dio una mano, y hoy en día ponemos lo mejor de lo nuestro”.



Y su compañera Erica agregó: ” Esta es una experiencia que no se va a olvidar, queda un recuerdo lindo para la banda. Tratamos de dejar lo mejor en el escenario, con la buena onda que nos caracteriza”.



Manuel Quiroz, del grupo “Los Angeles Azules” junto a sus compañeros Ismael Núñez y Aurelio, dijo: “Estamos muy agradecidos a toda la gente de San Fernando, que nos ha aceptado maravillosamente, y nos sorprende con su entusiasmo. Bajo del escenario muy contento; gracias por habernos invitado”.