10/06/2018 - 23:15 | Política / Massismo sobre acuerdo con el FMI: “Si nos piden legislación para jorobar la vida de la gente, no cuenten con nosotros” Herramientas: Compartir: Así lo expresó la presidenta del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, en referencia al acuerdo del Gobierno con el FMI y al presupuesto 2019. Al respecto, aseguró: “Cuando veamos lo que se firmó nos encontraremos con la realidad, pero los enunciados permiten presagiar que seguiremos en el proceso de ajuste. Este gobierno viene ajustando desde que asumió”. La legisladora del espacio que lidera Sergio Massa, se refirió al plan anunciado por el Gobierno para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, el cual incluye un nuevo recorte de las metas de déficit fiscal y deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación: “Si en la búsqueda de un país normal lo que nos piden es legislación para jorobar la vida de la gente, no cuenten con nosotros. No nos van a hacer un relato para sacarnos un voto. En el presupuesto se va a ver reflejado cuál es el camino, mientras tanto va a ser todo relato”.



Sobre este acuerdo por 50 mil millones de dólares, Graciela Camaño advirtió: “Creo que hay que leerlo en los términos del Fondo y no del gobierno. Cuando veamos lo que se firmó nos encontraremos con la realidad, pero los enunciados permiten presagiar que seguiremos en el proceso de ajuste. Este gobierno viene ajustando desde que asumió”.



Y añadió: “Desde el discurso se habla de una Argentina productiva, pero desde la práctica el país no termina siendo atractivo para ese tipo de inversiones. Esto ocurre porque el gobierno autoriza a que las empresas liquiden dividendos. Hay una política tendiente a bajar los sectores importantes. Las áreas científicas que han sido muy perjudicadas, como el INTA, que fue destruido por la administración Macri”.



Por su parte, Matías Tombolini, titular del Consejo Económico y Social de Buenos Aires y referente económico del Frente Renovador, trazó la siguiente comparación al referirse al acuerdo del gobierno argentino con el Fondo: “Si uno tiene que pedirle plata a su suegro para cambiar el auto, después éste le va a decir cómo tiene que hacer el asado o si tiene que tomar un malbec o agua; esto es el FMI: un suegro”.



Y continuó: “El acuerdo lo que hace es poner a discutir a la Argentina cómo hacer para cumplir lo firmado. El problema es tener la plata y no tener un modelo de país o un proyecto para usarla”. Volver