Motochorros asaltaron a Andrea Frigerio en Belgrano

La actriz Andrea Frigerio fue asaltada con la modalidad de "motochorros" en el barrio de Belgrano, cuando salía de almorzar con sus hermanas y le robaron un reloj tras un forcejeo.

Frigerio relató que el robo ocurrió el último sábado a las 16:30 en la zona de Belgrano R, sobre la calle Freire, cerca del cruce con Juramento.



"Iba caminando por Belgrano R, por la calle Freire, habíamos ido a almorzar con mis hermanas, se me acercó por detrás una persona, me empujó, me sacó el reloj y me lastimó el brazo para sacármelo", relató la actriz en declaraciones al canal TN.



Luego del robo el delincuente "se subió a una moto, había otro más esperándolo en otra moto, giraron en U en Juramento y se fueron", contó Frigerio, al tiempo que señaló que pese a las amenazas del hombre, no pudo ver si estaba armado.



"Mis hermanas intentaron empujarlo para que me soltara pero estaba muy decidido a robarme. Nos dijo 'quédense quietas porque si no las mato', aunque yo no vi el arma", señaló la actriz.