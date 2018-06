Tigre realizó el primer foro de asentamientos y barrios populares

Fue en el barrio Almirante Brown y contó con la presencia del intendente Julio Zamora. Participaron vecinos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la iglesia y movimientos sociales.

En el barrio Almirante Brown, el Municipio de Tigre llevó adelante el primer foro de asentamientos y barrios populares, que contó con la presencia del intendente Julio Zamora. Participaron vecinos y una gran cantidad de representantes de organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, merenderos y movimientos sociales, entre otros.



La iniciativa busca trabajar en conjunto con los vecinos de cada lugar, para brindar respuestas a las familias que hoy viven en una situación de vulnerabilidad en el distrito.



"Es un día muy importante porque estamos poniendo en valor lo que pretendemos para la comunidad de Tigre, que es una comunidad integrada", destacó Zamora, y añadió: "La igualdad se da en el acceso a los servicios públicos, la educación y el empleo, así como distintos temas que no pueden ser abordados solo por el gobierno municipal. Por eso, es importante que podamos hacer una trazabilidad de cómo pretendemos que sea este barrio de cara al futuro; y que cada mes podamos hablar sobre lo que hemos avanzado".



El foro apuntó a contemplar las diversas necesidades de los habitantes; respetar las decisiones de los vecinos de los barrios en cuanto a su hábitat, concientizando sobre la idea de que hay zonas que requieren de un trabajo en conjunto; y lograr que el lugar de nacimiento de un niño o niña no condicione sus posibilidades de desarrollo.



"Trabajamos para que el desarrollo llegue a todos los barrios y que la gente no tenga que irse a vivir a otro lado. Por eso, no vamos a parar hasta que cada vecino viva mejor y tenga las mismas oportunidades y potencial de desarrollo que los vecinos que viven en barrios urbanizados", señaló el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser.



Durante la jornada, los asistentes pidieron la palabra y expresaron sus opiniones. Luego, funcionarios municipales permanecieron en el barrio respondiendo inquietudes de los vecinos.



El director general de la ONG Techo, Francisco Del Pino, participó del foro y expresó: "Es una buena iniciativa por parte de Tigre para trabajar sobre las problemáticas, invitando a los vecinos que son los protagonistas. Desde Techo y otras organizaciones creemos en el trabajo articulado entre los distintos actores sociales". En tanto que Laura Novay, vecina del barrio, comentó: "Es importante poder armar una mesa de trabajo conjunta para vivir mejor, donde cada uno pueda hacer su aporte. Todos nos merecemos las mismas oportunidades y una iniciativa así por parte del municipio es muy valiosa".



En paralelo con la elaboración del proyecto de desarrollo de cada barrio, se busca generar mejoras concretas que minimicen los riesgos presentes hoy en día, realizando, entre otras acciones: un trazado para el ingreso de los bomberos y ambulancias; mejorar la limpieza y servicio de recolección de residuos, y la Iluminación; intensificar atención en las postas de salud; dotar de una identidad al barrio; y fortalecer a las cooperativas de trabajo y las redes comunitarias.



Participaron también del foro: la concejal Sonia Gatarri; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Planificación, Rodolfo Díaz Molina; el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante; la directora de Asentamientos y Barrios Populares, Ximena Guzmán; la representante la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Milca Sosa; representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil como Fundeco, Cáritas Argentina y vecinos; entre otros.