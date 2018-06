10/06/2018 - 20:38 | Economia / Se amplía la brecha entre lo que cobran los productores y lo que se paga en las góndolas Herramientas: Compartir: Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó hoy que en mayo los consumidores pagaron en las góndolas 5,21 veces más de lo que recibieron los productores, cuya participación en los precios fue de solo 22,3% y continúa en baja, según el estudio.

La CAME señaló que la brecha de precios entre origen y destino de los alimentos agropecuarios subió 7,6% en mayo y que, "en promedio, el consumidor en góndola pagó 5,21 veces más de lo que recibió el agricultor en la puerta de su campo".



Al respecto, el informe precisó que "en los productos agrícolas la diferencia fue de 5,53 veces y en los ganaderos de 3,9 veces" y que es el tercer mes consecutivo de suba de esa brecha entre el precio que paga el consumidor y lo que cobra el productor.



Los productos con mayores disparidad entre precios de origen y destino en el mes fueron: el limón con una brecha de 10 veces; la pera 8 veces; la manzana roja 7,9; el ajo 7,5; el zapallito 7,3; la lechuga 6,7; el arroz 6,5; la naranja 6,4; la carne de cerdo 6,2 y la mandarina 6,2.



De acuerdo al estudio, esos diez alimentos se ubicaron en el rango de brechas "muy altas" y "es la primera vez que tantos productos tienen diferencias muy altas", dado que "en abril, por ejemplo, fueron 5 en esa categoría".



La CAME señaló que el aumento en la disparidad promedio de valores entre destino y góndola del mes se explica principalmente por el comportamiento del limón, el zapallito, la zanahoria, la naranja, la mandarina y el ajo.



En todos los casos se observaron caídas agresivas en la compensación al productor que se explican principalmente por la menor demanda de consumo y la normalización de la oferta.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de la CAME para una canasta de 25 alimentos agropecuarios que se consumen en fresco.



Para elaborar el indicador se tomaron los importes diarios online de los principales supermercados del país y más de 500 valores de verdulerías y mercados para cada producto.

En mayo, el IPOD agrícola alcanzó una suma de 5,53 veces, 10,8% mayor a abril, y siendo el cuarto mes consecutivo de aumento, mientras que el IPOD ganadero bajó 8,2%, ubicándose en 3,9 veces.



Es el segundo mes consecutivo que cae este indicador.



Con la ampliación de la diferencia en mayo, la participación promedio del productor en el precio final del alimento volvió a bajar. De 23,7% en marzo, y el 22,8% en abril, se ubicó en 22,3% en mayo.