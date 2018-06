Fórmula 1: Vettel ganó el GP de Canadá y pasó a liderar el campeonato mundial

Uno experimentó un fin de semana perfecto, el otro una depresión: el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, séptima prueba de 2018, y pasó a liderar el Campeonato Mundial de pilotos, en detrimento del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminó quinto.

La diferencia de ritmo entre los dos favoritos para el título mundial de F1, que salió a la luz en la calificación del sábado, se confirmó durante la carrera, que el alemán dominó de principio a fin, imponiéndose con una ventaja cómoda (7.376) antes de que ondeara prematuramente la bandera a cuadros a dos vueltas del final.



"Nunca es fácil", aseguró Vettel tras asegurar la primera victoria de Ferrari en Canadá desde el mismo Michael Schumacher en 2004. "Logré crear la brecha gradualmente y controlar la carrera (...) En general, fue un fin de semana muy bueno. Ayer (sábado) fue perfecto, el viernes no tanto, pero hemos recuperado".



El cuádruple campeón del mundo homenajeó al canadiense Gilles Villeneuve, su predecesor en la Scuderia, que celebra este año el cuadragésimo aniversario de su victoria en Montreal.

"Hemos demostrado que Ferrari sigue vivo, sigue ahí, todavía gana carreras. Estoy feliz de seguir escribiendo esta historia paso a paso y espero hacerlo aún más", proclamó Vettel.

El finlandéss Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y el holandéss Max Verstappen (Red Bull), terceros, completaron el podio en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.



Tras arrancar en cuarto lugar, Hamilton fue rebasado por el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), y ya no logró recuperar su lugar.



Las opciones estratégicas de su equipo en materia de neumáticos (Mercedes había optado por usar menos neumáticos súper-blandos, más rápidos que el resto) y motor (el equipo alemán finalmente no dispuso de la evolución planificada, al considerarla poco fiable) no ayudó, pero Hamilton tampoco rindió al nivel esperado este fin de semana.



El también finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) siguió al británico por delante del alemán Nico Hülkenberg y el español Carlos Sainz Jr., mientras que el francés Esteban Ocon (Force India) y el monegasco Charles Leclerc (Sauber) completaron el top 10, por delante de los otros dos tricolores: Pierre Gasly (Toro Rosso) y Romain Grosjean (Haas).



El español Fernando Alonso (McLaren), que competirá la próxima semana en las 24 Horas de Le Mans y que cumplía el Gran Premio 300 de su carrera, se vio obligado a una segunda retirada consecutiva por una pérdida de potencia en la vuelta 42.



La carrera se paró momentáneamente en la primera vuelta, cuando el canadiense Lance Stroll (Williams) enganchó al neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso), forzando ambos a abandonar. AFP-NA