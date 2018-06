Los Pumas cayeron sin atenuantes con Gales en San Juan

El seleccionado argentino de rugby "Los Pumas" cayó sin atenuantes con Gales en la ciudad de San Juan por 23-10 (17-3) en el primero de los dos amistosos programados en el país.

Gales fue ampliamente superior y basó su triunfo en su solidez defensiva y en su efectividad, lo que le sirvió para volver a festejar un triunfo en suelo argentino después de 14 años.



El próximo sábado, Los Pumas tendrán oportunidad de revancha en Santa Fe.

Los Pumas parecieron comenzar con el pie derecho, dominaron el balón y Nicolás Sánchez abrió el marcador por medio de un penal.



Sin embargo, Gales demostró pronto su contundencia y en su primera llegada apoyó en el in-goal local a través de James Davies, para luego anotar otra vez a través de George North, que coronó un contraataque veloz a la salida de un line-out.



Durante un buen rato Los Pumas dominaron el juego, pero chocaron contra el rigor defensivo del seleccionado galés, que les cerró todos los caminos.



En la segunda parte Gales emparejó un poco el desarrollo, pero dentro de un nivel discreto, en el que abundaron las imprecisiones, hasta que recién a tres minutos del final Argentina evitó terminar con el dique seco y apoyó su único try de la tarde a través de Tomás Lezana.

Esta es al ficha técnica del test match:



Argentina - Gales 10 - 23 (3-17).

Estadio: San Juan del Bicentenario (San Juan, oeste).

Espectadores: 23.000.

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda).



Los puntos:

Argentina: penal de Sánchez (2), try de Tomás Lezana (77).

Conversión de Santiago González Iglesias (77).

Gales: tries de James Davies (7) y George North (27).

Conversiones de Rhys Patchell (8 y 28). Penales de Rhys Patchell (36) y Gareth Anscombe (80).

.

Formaciones:

Los Pumas: Emiliano Boffelli - Bautista Delguy (Sebastián Cancelliere, 54), Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Ramiro Moyano - Nicolás Sánchez (Santiago González Iglesias, 47) y Gonzalo Bertranou (Martín Landajo, 47) - Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera (Tomás Lezana, 47) - Tomás Lavanini (Matías Alemanno, 67) y Guido Petti Pagadizábal - Nahuel Tetaz Chaparro (Santiago Medrano, 65), Agustín Creevy (capitán) (Julián Montoya, 65) y Santiago García Botta (Javier Díaz, 57).

Entrenador: Daniel Hourcade.



Gales: Hallam Amos - Josh Adams, Scott Williams, Hadleigh Parkes y George North - Rhys Patchell (Gareth Anscombe, 60) y Gareth Davies (Aled Davies, 60) - James Davies, Ross Moriarty y Seb Davies (Aaron Wainwright, 54) - Cory Hill (capitán) (Josh Turnbull, , 68) y Adam Beard - Dillon Lewis (Tomas Francis, 53), Elliot Dee (Ryan Elias, 60) y Rob Evans (Nicky Smith, 53).

Entrenador: Warren Gatland.