Rusia 2018: cómo protegerse para viajar al mundial

En los últimos años, el número de personas que viajan creció de modo considerable, generando una mayor exposición a enfermedades infecciosas.

En el marco de la celebración de la Copa del Mundo, que comienza el próximo miércoles, muchos argentinos y ciudadanos de diversos países viajarán a Rusia, por lo que los especialistas destacaron la importancia de conocer qué vacunas necesitan.



"En cada viaje es importante informarse y prepararse con tiempo. Al viajar uno puede exponerse a una serie de riesgos para la salud por lo que la prevención es un factor clave. Una de las herramientas para prevenir enfermedades es la vacunación. Contar con las vacunas necesarias, tanto para evitar enfermarse como para evitar traer infecciones al país resulta de suma importancia", explicó el infectólogo Pablo Elmassian, especialista en medicina del viajero.



La Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero recomienda que, dado el riesgo de sarampión, quienes viajen a Rusia y no cuenten con el esquema completo de vacunación, deben recibir la vacuna antes de emprender el viaje y consultar al médico si al regreso presentan síntomas.



Asimismo, se recomienda la inmunización contra hepatitis A y B.



Para evitar el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión respiratoria en un evento masivo se aconseja la administración de las vacunas antineumocócicas para grupos de riesgo y la antigripal, ya que si bien no es temporada de gripe en Rusia, sí viajarán personas del otro hemisferio que pueden contagiar los virus.



Además, la gripe es la enfermedad prevenible por vacuna que se reporta con más frecuencia en viajeros.



En cuanto a las recomendaciones generales, se aconseja consumir agua y alimentos seguros para prevenir la diarrea del viajero, utilizar vestimenta adecuada y repelentes para evitar picaduras de insectos.



"No importa la época del año, todas las personas que viajen, deben asegurarse de tener las vacunas de rutina al día. Estas incluyen, además de las antineumocócicas y la antigripal, la vacuna triple viral contra el sarampión, las paperas y la rubéola, la doble adultos o triple bacteriana acelular contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, la antivaricelosa y la antipoliomielítica, entre otras", enfatizó Elmassian.



Al regresar, es importante que el viajero visite a su médico ante la aparición de cualquier síntomas como fiebre, diarrea persistente, problemas o erupciones en la piel.



(Especial de NA, por Leonardo Coscia)