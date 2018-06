Manuel Lanzini se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el mundial

El mediocampista de la Selección argentina Manuel Lanzini sufrió hoy la "rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha" en el último entrenamiento realizado en Barcelona y queda afuera del Mundial de Rusia 2018, a ocho días del debut el equipo conducido a Sampaoli.



El futbolista sufrió la lesión mientras realizaba la práctica de fútbol matutina y, según se informó, la misma se produjo cuando Lanzini recibió la pelota en la mitad de la cancha, quiso girar y se le trabó la rodilla.



Lanzini sufrió una situación similar en 2016 cuando había sido convocado por el entrenador Julio Olarticoechea para representar a la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



En un amistoso previo de preparación frente a Colombia el mediocampista sufrió un esguince en la rodilla izquierda, por lo cual fue desafectado y es esa oportunidad fue reemplazado por Cristian Pavón, quien estaba en la lista de reserva.



Lanzini tenía grandes chances de ser titular en el partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Islandia en el debut del Mundial de Rusia el próximo sábado 16 de junio y Sampaoli deberá designar un reemplazante en la lista de buena fe del conjunto nacional para la Copa del Mundo.



Algunos de los jugadores que podrían reemplazar a Lanzini son Enzo Pérez, Diego Perotti, Leonardo Paredes, Guido Pizarro y Pablo Pérez, quienes estaban en la lista de 35 futbolistas de Sampaoli.



De todas maneras no se descarta que el entrenador cite a un jugador que no haya estado en la mencionada nómina y uno de los nombres que trascendió que podría estar en la consideración de Sampaoli es Fernando Gago.



El mediocampista de Boca estuvo hace unos días en el predio del Barcelona tras visitar al médico español Ramón Cugat, especialista en lesiones de rodilla.



Otros dos de los futbolistas que tendrían posibilidades de reemplazar a Lanzini son Ángel Correa y Erik Lamela, quienes mantuvieron reuniones con Sampaoli previo a que el entrenador dé la lista de 35 jugadores.