Proyecto Countries: Sancionan una ley que busca recaudar 2 mil millones adicionales del impuesto inmobiliario

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó la ley que busca recaudar unos $ 2.000 millones adicionales por el impuesto inmobiliario. Tiene como objetivo regularizar la situación impositiva de unos 500 emprendimientos urbanísticos en el territorio provincial.

Esta nueva iniciativa permitirá que, a través de una inspección ocular realizada por la Agencia de Recaudación (ARBA), se pueda cobrar un porcentaje del avance de la obra, independientemente del estado en el que se encuentren los trámites correspondientes.



Apunta a regularizar la situación impositiva de unos 500 emprendimientos urbanísticos que se encuentran en el territorio provincial, tiene por objetivo lograr “justicia tributaria”, según lo consideró el presidente de la comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara baja provincial, el diputado oficialista Marcelo Daletto, cuando públicamente defendió la normativa.



El “Proyecto Countries” consiste en modificar el método de evaluación para que la provincia pueda cobrar el Impuesto Inmobiliario, independientemente si se encuentra o no finalizado el trámite de inscripción y factibilidad de un emprendimiento urbano.



Así se impulsa un proyecto de Ley para recategorizar cerca de 500 emprendimientos que hoy pagan menos de lo que correspondería según la nueva denominación.



Se estima que la recaudación aumentaría unos 2.000 millones de pesos que se estarían escurriendo de la mirada del fisco en los tributos que pagan los countries.



El diputado Marcelo Daletto detalló que sobre mil emprendimientos en la provincia, el cincuenta por ciento no ha finalizado los trámites correspondientes, lo que se traduce en una desigualdad al momento de pagar los impuestos.



“Esto es hacer justicia tributaria. Va a permitir que la mitad de los emprendimientos urbanos que hay en la provincia, como countries, barrios privados y clubes de campo paguen de acuerdo a cómo esté la obra”, explicó el miembro informante del oficialismo.



Hasta ahora el requisito para poder cobrar un impuesto inmobiliario, en el marco del desarrollo de un emprendimiento, implicaba completar el procedimiento pertinente que finalizaba con la inscripción en ARBA.



Ahora, con una inspección ocular realizada por la agencia de recaudación, si ésta detecta que el emprendimiento se encuentra en un cincuenta por ciento de avance, se cobraría un porcentaje en relación con un emprendimiento de características similares.



“El objetivo es cambiar el método para que se pueda cobrar a todo el universo de emprendimientos, que a veces se demoran en completar la documentación y a veces no se completa por picardía”, detalló el diputado Daletto.



Por eso, se subraya que el ‘Proyecto Country' “es una importante medida que, de sancionase, proporcionará un ingreso de unos dos mil millones extras al erario provincial”.