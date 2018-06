07/06/2018 - 8:10 | Información General / Hallaron muerta a la hermana de la Reina Máxima de Holanda Herramientas: Compartir: Inés Zorreguieta, hermana de la Reina Máxima de Holanda, fue hallada muerta durante la madrugada de este jueves, en circunstancias que aún no se determinaron, en su domicilio del barrio porteño de Almagro.

El cuerpo de la mujer, de 33 años, fue hallado en su departamento del séptimo piso de la calle Río de Janeiro 228, en esta capital, según trascendió.



Cerca de la 1:00 de este jueves arribaron al edificio donde residía la mujer móviles de Policía y Bomberos de la Ciudad, cuyos efectivos trabajaron durante varias horas en el lugar.



Alrededor de las 4:00 se retiraron los peritos y una media hora minutos más tarde fue trasladado el cadáver.



Desde la Embajada de Holanda en esta capital dejaron trascender que se presume que se trató de un suicidio.



Hace algunos años se trascendió que Zorreguieta sufría una fuerte depresión y un cuadro de trastornos alimentarios que la llevaron a recibir tratamiento en la clínica neuropsiquiátrica Avril.



Zorreguieta se desempeñaba en la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social.



La mujer ingresó en la cartera que conduce Carolina Stanley en febrero de 2016, como directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.



En el decreto que oficializó su designación se indicaba que no cumplía con todos los requisitos para ejercer el cargo.



El gobierno holandés se vio obligado a aclarar, en esa oportunidad, que “la reina Máxima no tuvo ningún rol en el nombramiento de su hermana”.



En 2008, la hermana de Máxima se graduó en Psicología en la Universidad de Belgrano, donde presentó la tesis titulada: “Diferencias de género en el suicidio y conductas vinculadas”.



En 2009 comenzó a trabajar para la ONU en Panamá, donde se desempeñó en varias áreas de investigación y análisis, en Recursos Humanos y Comunicaciones.



Sin embargo, tres años después volvió a la Argentina por una separación con su entonces pareja. Volver