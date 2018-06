San Fernando: Continúa la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2018

El Municipio de San Fernando prepara la comitiva de deportistas que debutarán en la competencia que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata. La etapa municipal se extenderá hasta el 22 de junio.



Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Bonaerenses 2018, actualmente se lleva adelante la etapa municipal con pruebas en los distintos polideportivos del distrito. En esta nueva edición, el Municipio de San Fernando competirá en las categorías juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. Dentro de las actividades deportivas para la tercera edad se incluye caminata, pentatlón, fútbol tenis, tejo, tenis de mesa, newcom, pelota y coreografía pop. En cuanto a las actividades tradicionales se disputará en ajedrez, burako, chin-chon, damas, escoba de 15, sapo, taba y truco.



“Estamos en el Polideportivo N°1 haciendo la prueba de newcom y pentatlón, en la etapa municipal a los Bonaerenses. La gente está muy contenta y demuestra muchos intereses en anotarse a los torneos. Para nosotros es toda una satisfacción que sean todos vecinos de San Fernando y podamos llevar a la mayor cantidad de gente a competir a Mar del Plata”, expresó el Director de Polideportivos, Adrián Camiña.



La etapa municipal se extiende hasta el 22 de junio, luego se iniciará la fase regional desde el 25 de junio al 7 de septiembre. En tanto, la final provincial se disputará desde el sábado 29 de septiembre al miércoles 3 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.



El año pasado el Municipio de San Fernando logró llevar a la ciudad costera una delegación de 180 deportistas y alcanzó el puesto 15° sobre 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires.



Alberto, quien ganó la prueba en la disciplina de pentatlón para la tercera edad, compartió su expectativa de cara a la competencia provincial: “En el torneo jugamos en pareja con mi compañero Carlos Soga, participamos en la etapa municipal y clasificamos para pasar al regional que se hace en agosto”.



“Para mi significa mucho participar de esta competencia porque me da la posibilidad de hacer algo que me gusta. El Municipio siempre acompaña a nivel deportivo todas las actividades que se desarrollan, tanto en torneos juveniles como para adultos mayores”, agregó.



Roberto compite en newcom y también compartió su opinión: “Hace 18 años que participo en este torneo, estoy muy feliz de hacer un deporte. Estamos orgullosos del Municipio por lo que hicieron estos años con la nueva dirigencia, San Fernando creció muchísimo con nueve polideportivos, algo así no lo tiene nadie”.