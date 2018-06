06/06/2018 - 20:32 | Política / Massismo sobre Reforma Previsional: "Esta ley no fue un beneficio y viola todos los derechos de los jubilados" Herramientas: Compartir: Luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social declarara inconstitucional el artículo 2 de la ley de Reforma Previsional y ordenara al Gobierno restituir un 9% sobre los haberes de jubilados y pensionados y aplicar así la fórmula de movilidad anterior, desde el Frente Renovador la diputada nacional Mirta Tundis consideró: “La fórmula de movilidad nueva generó un saqueo a los bolsillos de los jubilados”. A raíz del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que declara la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley de Reforma Previsional, a partir de una demanda presentada por el abogado Miguel Fernández Pastor y que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma situación, la Justicia le ordenó al Gobierno restituir un 9% sobre los haberes de jubilados y pensionados y aplicar así la fórmula de movilidad anterior.



Al respecto, la diputada nacional Mirta Tundis consideró: “Fue algo que desde el bloque legislativo que lidera Sergio Massa planteamos durante todo el año pasado antes que se apruebe el proyecto y se transforme en ley. La fórmula de movilidad nueva generó un saqueo a los bolsillos de jubilados ya que en marzo debería haberse utilizado la fórmula anterior, y en el mes de junio recién empalmar con la nueva”.



Y precisó: “Este fallo demuestra lo que venimos señalando desde el Frente Renovador todo el año pasado y que el Gobierno no quiso escuchar: la inconstitucionalidad de una ley que quita derechos a los jubilados”.



“Al reconocer la inconstitucionalidad, el fallo judicial reconoce el derecho de casi 7 millones de jubilados, quienes cobran asignaciones universales por hijo y familiares, y otros beneficios previsionales. Se trata de una Justicia que llega y que esperamos que la Corte pueda resolverlo pronto”, explicó ante la posibilidad de que el Anses apele la medida y el tema quede pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema.



Para finalizar, Tundis indicó: "La gente está angustiada porque la plata no le alcanza ni para la comida. Cuando el Gobierno dice que va a ahorrar es porque a alguien no le pagan lo que le tienen que pagar, y en este caso se trata de los jubilados. El Gobierno deberá hacerse cargo de las diferencias y volver a pagar lo que le correspondía a cada jubilado".