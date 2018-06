06/06/2018 - 19:20 | Información General / Moyano amenazó con un paro nacional de camioneros para el jueves 14 si antes no se resuelve la paritaria Herramientas: Compartir: ver más imágenes El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Hugo Moyano, anunció hoy un paro nacional para el jueves 14 de junio si antes las cámaras empresariales no dan una “respuesta concreta” al reclamo salarial por un incremento del 27%.

“El martes tenemos la audiencia con Fadeeac, la cámara del autotransporte de cargas. Si el martes no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado”, sostuvo Moyano.



El líder gremial se expresó así en una asamblea de unos 2.000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, quienes corearon “si lo tocan a Moyano les paramos el país”, ante un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional y la Policía bonaerense.



El Ministerio de Trabajo había dictado el lunes una conciliación obligatoria por quince días después de que el miércoles anterior fracasara la primera reunión, en la que Fadeeac ofreció un alza salarial del 15% en tres cuotas y recortes de algunos beneficios.



Moyano, referente de unos 200.000 choferes de camiones, lanzó críticas contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a la política económica y a “un sector” de los medios de comunicación que apoyan al Gobierno.



“Ha comenzado hoy el camino de la lucha y los camioneros conocemos más que nadie el camino, así que no nos vamos a equivocar. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores”, sostuvo Moyano.



Micrófono en mano y parado sobre el acoplado de un camión a la vera de la ruta, Moyano destacó también la protesta de los Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA) que este miércoles bloquearon accesos a la ciudad de Buenos Aires para protestar contra el Gobierno.



“¿Hasta qué punto llega la irresponsabilidad y la falta del sentido común de un gobierno que pretende que con una inflación del 30% los salarios suban un 15%?. Le decimos al Gobierno que no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda así que hagan lo que quieran”, señaló Moyano.



El líder gremial y su hijo Pablo (secretario adjunto del Sichoca) consideran que el Gobierno está interfiriendo a través del ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca para que ningún sector laboral pueda cerrar una paritaria por encima de la pauta oficial del 15%.



“Que sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicaciones y algunos idiotas útiles. Que intenten atacarnos con medios de la Justicia, con inventos para justificar las denuncias que han hecho”, desafió el secretario general del Sichoca.



“Si cree que me va a atemorizar está equivocado señor Presidente (Macri). Salimos pelear en la Dictadura, me metieron falopa y nos nos pudieron doblegar. Miren si lo van a hacer ahora diciendo que me van a meter en cana. Acá estoy, vengan, llévenme si quieren”, desafío Moyano.



Denuncia, críticas y tensión

Moyano denunció que el Gobierno a través de Triaca y Dietrich está “presionando” a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) para que no otorgue un incremento salarial superior al 15%.



El gremialista se quejó porque el Gobierno nacional y la administración bonaerense enviaron 800 gendarmes y 1.500 agentes de la policía provincial al kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas.



“¿Para qué? ¿Para qué los mandan? Somos laburantes. Nadie más que nosotros quiere la paz y el trabajo. Que se vayan tranquilos los gendarmes”, dijo Moyano antes de recibir una ovación de los camioneros.



Moyano recordó que todos los trabajadores tenían “miedo” durante la última Dictadura cívico militar (1976-1983) pero también sabían que “con la dignidad debían vencer al miedo” y “eso es lo que han logrado los camioneros”.



“Por eso digo que no nos van a atemorizar, no nos van a doblegar y jamás nos van a comprar”, enfatizó Moyano antes de advertir: “Preferimos perder la vida antes que dar algo que pertenece al trabajador”.



El secretario general del Sichoca apuntó contra Dietrich: “El señor que está en el ministerio de Transporte dice que va a hacer rutas. No va a hacer un carajo porque no sabe nada de transporte.



El único merito que tiene es haber creado la bicisenda”.



“Vamos a seguir la lucha hasta lograr el objetivo. Nosotros los camioneros sabemos que depende de uno y de la maquina llegar a destino. Por eso vamos a llegar al objetivo logrando el salario que el trabajador se merece”, prometió. Volver