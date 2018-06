Gremio de judiciales bonaerenses convocó a un paro por la falta de continuidad en las paritarias

El gremio de los judiciales bonaerenses convocó hoy a un paro de 24 horas para este jueves para reclamar al Gobierno provincial la continuidad en las negociaciones salariales, tras el rechazo a la primera oferta de 15% en tres cuotas.



“Ante la falta de voluntad del gobierno provincial de darle continuidad a la negociación salarial iniciada el 28 de mayo, y de acuerdo a lo resuelto por las asambleas realizadas durante la semana pasada, la AJB dispuso realizar una nueva medida de fuerza”, indicó el gremio en un comunicado.



La huelga de este jueves se realizará con acciones locales y coincidirá con el paro dispuesto por el sindicato de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires agrupados en la CICOP.



“La semana pasada asistimos a una nueva demostración de la ausencia de vocación al diálogo de parte del Ejecutivo provincial.



No sólo convocaron a la AJB por una orden judicial, sino que ante el rechazo de la oferta salarial recibimos como respuesta un adelanto a cuenta dispuesto por decreto”, manifestó Pablo Abramovich, Secretario General de la AJB.



El Gobierno de María Eugenia Vidal dispuso el pago de un adelanto a cuenta de futuros aumentos consistente en un 3% a partir del primero de enero sobre los haberes de diciembre de 2017, que ascenderá a un 7% a partir del primero de marzo.



La oferta salarial realizada en la única reunión paritaria que se concretó hasta el momento prevé una mejora del 15% en tres tramos, no acumulativos y calculados sobre los haberes de diciembre, de acuerdo al siguiente esquema: 7% a partir del primero de enero, 4% al primero de mayo y 4% al primero de septiembre.



Abramovich aseguró que “ante la negativa del gobierno provincial de negociar de buena fe, negándose a dar continuidad a una negociación recién iniciada, hemos decidido realizar una medida de fuerza en articulación con los profesionales de la salud -que aún no han iniciado negociaciones en 2018-, reclamando una nueva convocatoria y un mejoramiento de la oferta”.



Los judiciales reclaman un incremento salarial del 25% en una cuota, con cláusula gatillo y retroactivo al 1º de enero; también exigen la devolución de los descuentos por días de paro de 2017 y la finalización del proceso de transformación de los auxiliares terceros acordado con la Suprema Corte.