La trama oculta de la visita trunca de la Selección al PAPA Francisco

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Greg Burke, tuvo que salir a retractarse y, luego de anunciar que la Selección argentina iba a concurrir a una audiencia con el Papa Francisco el miércoles 6, informó que la misma fue “desconvocada”.



A través de su cuenta de Twitter, Burke informó: “El Papa Francisco recibirá a la Selección Argentina de Fútbol mañana a las 15:30 (hora Roma) en Casa Santa Marta. #MundialRusia2018 #WorldCup”.



No obstante, poco más de una hora después y a través de la misma red social, escribió: “La audiencia del Papa con la Selección @Argentina prevista para mañana ha sido desconvocada.

Les esperamos con alegría cuando vuelvan con la Copa! #MundialRusia2018 #WorldCup”.



El paso a paso de una audiencia que no fue

Según supo NA de fuentes cercanas a la AFA, así fue la negociación entre la AFA y el Vaticano para concretar una visita que, en caso de salir campeones del mundo en Rusia, puede darse después del Mundial:



* Hace dos meses, AFA envió una carta formal al Vaticano pidiéndole una audiencia al Papa.



* La Santa Sede comunicó que gusto recibiría a la delegación.



* En primera instancia, el Vaticano comunicó que el 30/5 los esperaba, pero AFA informó que el día anterior jugaba un amistoso con Haití por lo que se buscó una nueva fecha.



* AFA propuso el 31/5, ante de instalarse en Barcelona. Pero el Papa tenía una serie de compromisos con obispos chilenos.



* Así las cosas, se hizo referencia a que la visita sería entre el 3 y 6 de junio.



* El medio, el cuerpo técnico hizo saber que a nivel planificación no era conveniente viajar a Roma para la visita.



* Cuando la semana pasada se confirmó que el viaje a Israel se adelantaba para el 7/6, AFA le informó a Vincenzo Turturro, encargado de negocios del Vaticano en Argentina, que cancelaba el pedido para concurrir.



* AFA hizo saber que, en caso de alzar la Copa en Rusia, existen intenciones de ir al Vaticano.