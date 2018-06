Vialidad: Paro nacional por tiempo indeterminado

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) anunció hoy un paro por tiempo indeterminado en todos los distritos de Vialidad Nacional del país con posibilidad de cortes de rutas y bloqueo de pasos fronterizos.

El viernes pasado, el gremio dispuso una huelga que tenía que levantarse este lunes, pero se optó por prolongar la medida de fuerza hasta que se retrotraigan mediante una Conciliación obligatoria los despidos de los 52 trabajadores del organismo, entre los que se encontraban tres discapacitados y que se dieron a conocer la semana pasada.



El sindicato que encabeza César González tomó esa determinación mediante una asamblea que culminó al mediodía y que decidió lanzar la medida por tiempo indeterminado al no constituirse una mesa de negociación por parte de los funcionarios.



"A pesar de que habían prometido revisar caso por caso, en el día de hoy la Administración rompió cualquier posibilidad de diálogo cuando la licenciada Carolina Rodríguez de Recursos Humanos no dejó sentar en la mesa de negociación a nuestro Frente de Gremios Viales, pretendiendo romper así nuestra representación sindical", denunció Graciela Aleñá, secretaria Adjunta del sindicato.



Además, el gremio adelantó que la medida de fuerza incluirá posibles y sorpresivos cortes de rutas en distintos puntos del país.



También se afectaría el tránsito por los distintos pasos fronterizos como son los de Cristo Redentor (Mendoza), Samoré (Neuquén) y Paso de Jama (Jujuy), entre otros.



"Más allá de las constantes provocaciones de Javier Iguacel, que irrumpe en nuestras manifestaciones pacíficas y amenaza con sanciones, nosotros continuaremos luchando por la reincorporación inmediata de todos nuestros compañeros", remarcó Aleñá.



La sindicalista explicó que formaron "en diciembre de 2016 un acta en el Ministerio de Trabajo, donde Vialidad Nacional se comprometió, si bien ya estaba en el Convenio Colectivo, a no despedir a ningún trabajador sin sumario previo" y en ese sentido añadió que "ninguno de los 52 compañeros despedidos tiene un sumario previo".



El cese de actividades se realiza desde el pasado viernes y afecta el normal desarrollo de tareas durante el fin de semana y con alto acatamiento en todo el país, incluyendo multitudinarias asambleas de trabajadores en todos los distritos que componen la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).