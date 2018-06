Parte sobre la salud de Bilardo: “dilatación ventricular en cerebro, sugestiva de síndrome de Hakim-Adams”

El entrenador campeón del mundo con Argentina en 1986, Carlos Salvador Bilardo, sufrió una “dilatación ventricular en el cerebro, sugestiva de síndrome de Hakim-Adams”, por la que permanece internado en el Instituto Fleni de la ciudad de Buenos Aires.



Según el primer parte médico difundido esta tarde por el centro médico, desde que Bilardo llegó el jueves pasado tras una descompensación en su domicilio, permanece internado con un cuadro “lúcido y afebril”, en una habitación común.



“Se evaluará la necesidad o no de hacer un tratamiento específico (colocación de válvula de derivación ventricular), en los próximos días”, explicó el parte.



En el mismo, se detalló que Bilardo fue internado el pasado jueves, a raíz de un “cuadro confusional transitorio”, mientras se encontraba con su mujer Gloria y su hija.



En ese sentido, los médicos destacaron que el paciente presentó “una mejoría significativa respecto del ingreso” del pasado jueves.



Sin demasiado detalle sobre el cuadro, se explicó que Bilardo tiene un cuadro que podría relacionarse con el síndrome de Hakim- Adams, una enfermedad que confunde hasta a los médicos, porque suele ser diagnosticada erróneamente como Alzheimer, Parkinson o sólo vejez.



“El diagnóstico de Hidrocefalia de Presión Normal es a menudo hecho tardíamente, dado que sus síntomas son similares a los de otros desórdenes. Esto hace que muchos pacientes no sean tratados de la forma adecuada”, explicó en alguna oportunidad Anselmo Rodríguez Loffredo, jefe del Departamento de Neurocirugía del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.



“Las principales características de este síndrome son trastornos de la marcha, dificultad para comenzar a caminar, debilidad en las piernas y caídas sin motivo aparente. Algunos síntomas asociados con la progresión de la enfermedad son demencia, cambios constantes de humor, apatía, aislamiento, problemas de atención e incontinencia urinaria”, agregó.



Hay muchas maneras de diagnosticar esta enfermedad, pero el tratamiento principal consiste en la implantación de una válvula para derivar el líquido cefalorraquídeo desde el cerebro hacia el abdomen, donde es absorbido, algo que está siendo evaluado por los médicos que tratan a Bilardo.



El exentrenador albiceleste, de 80 años, no tuvo un buen año a nivel laboral debido a que la radio para la cual trabajaba decidió sacar del aire su histórico programa que llevaba 22 años en el dial.



El “Narigón”, además del título en México 1986 y el subcampeonato en Italia 90, fue jugador de Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Deportivo Español; y en su extensa trayectoria dirigió a Boca Juniors, San Lorenzo, Deportivo Cali, la selección de Colombia, Sevilla de España y el propio Estudiantes, del que es uno de los máximos emblemas de la historia.