Comenzó el juicio por la desaparición de Erica Soriano

El juicio por la desaparición de Érica Soriano, quien estaba embarazada la última vez que fue vista con vida, ocho años atrás, comenzó hoy en los Tribunales de Lomas de Zamora con su pareja, Daniel Lagostena, como único acusado.

El juicio comenzó a celebrarse en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.



Lagostena, de 55 años, está acusado de “homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género”.



La madre de Érica, María Esther Romero, dijo que “es imposible confiar en la Justicia” y aseguró que no tiene “ninguna hipótesis”, mientras advirtió que “conjeturar mucho, no sirve”.



“El cuerpo de mi hija no está pero creo que hay un importante cuerpo del delito, y eso es lo que importa”, sostuvo en declaraciones a la prensa antes del inicio del juicio.



Erica Soriano, quien al momento de su desaparición tenía 30 años y cursaba el segundo mes de embarazo, fue vista por última vez el 20 de agosto de 2010.



Lagostena aseguró que en esa fecha la mujer había salido hacia la casa de sus padres, en el norte del conurbano, pero esa circunstancia nunca se comprobó.