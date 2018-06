03/06/2018 - 21:44 | Deportes / Preocupación por indisciplina en el equipo de fútbol femenino: jugadoras habrían dormido en la habitación de Ecuador Herramientas: Compartir: La delegación de la Selección argentina de fútbol femenino Sub 20 que participa de los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 quedó inmersa hoy en un estado de profunda preocupación por la denuncia de un integrante del cuerpo técnico de Ecuador, que vio a dos futbolistas salir de la habitación de sus dirigidas, luego de pasar la noche allí. Si bien no trascendieron las identidades de las involucradas, el alboroto en la Villa Sudamericana fue notorio este domingo por la mañana, a partir de los gritos expresados por el preparador físico de la Selección de Ecuador, quien descubrió a las argentinas saliendo de las habitación de sus dirigidas en paños menores.



Ante esta situación, el encargado de la delegación de Ecuador puso en conocimiento al cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Carlos Borrello, quienes no habrían controlado a sus futbolistas.



En tiempos donde las jugadoras de la Selección argentina reclaman más apoyo de la AFA para poder ser profesionales, este nuevo acto de indisciplina -que se suma a otros ocurridos en los recientes certámenes que se disputaron- abre el interrogante sobre la necesidad de encarrilar el deporte.



Este lunes, Argentina enfrentará al líder Paraguay en la última fecha de la etapa de grupos del torneo en Cochabamba 2018, con chances (difíciles) de obtener una medalla y subirse al podio. Volver