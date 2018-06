Cambiemos pidió una sesión especial para tratar el desafuero de Cristina Kirchner antes del 7 de junio

Senadores de Cambiemos presentaron hoy un pedido de sesión especial para tratar "antes del 7 de junio" el desafuero de la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner.

El pedido fue resuelto por el interbloque oficialista y presentado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con las firmas de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos; Pamela Verasay; Oscar Castillo y Humberto Schiavoni.



Así lo confirmaron a NA fuentes cercanas a Pinedo, quienes indicaron que la presentación solicita que la sesión especial se realice antes del 7 de junio, dado que ese día vence el plazo que tiene el Senado para tratar el pedido de desafuero.



En diciembre del año pasado el juez federal Claudio Bonadio pidió el desafuero y la detención de la ex mandataria en el marco de la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con ese país.

La comisión de Asuntos Constitucionales tenía 60 días para discutir el desafuero, pero ese plazo venció el 7 de febrero pasado sin que el tema fuera abordado.



No obstante, el Senado tiene tiempo para definirse sobre el tema hasta el próximo 7 de junio, con o sin dictamen de comisión.



Fuentes parlamentarias consultadas por NA señalaron que no hay un criterio compartido entre los legisladores respecto a ese vencimiento y que el tema será evaluado en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará el martes próximo.



El pedido de sesión especial para abordar el tema se da en un momento de particular tensión entre el oficialismo y el Bloque Justicialista de Miguel Pichetto, cuyos votos son determinantes para desaforar a un senador, debido a que se necesita una mayoría de dos tercios, es decir 48 votos.



Pichetto señaló en varias oportunidades que "la doctrina" de esa bancada es no aprobar ningún desafuero mientras si no existe una sentencia firme, argumento que utilizaron para evitar el desafuero de Carlos Menem, que tiene una condena a siete años de prisión pero está apelada ante la Corte Suprema de Justicia.



El justicialismo también viene esquivando el debate sobre el desafuero de Cristina Kirchner y, de hecho, la última vez que Cambiemos puso el tema sobre la mesa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pichetto montó en cólera y los acusó de "no respetar los acuerdos".



Y es que el tratamiento del desafuero obligaría al Bloque Justicialista, según la doctrina de Pichetto, a votar en contra del desafuero y le permitiría a Cambiemos no solo retomar la polarización con el kirchnerismo sino pegar a todo al Bloque Justicialista con el sector de la ex presidenta.



Es lo mismo que trató de hacer el Gobierno en la previa del debate sobre las tarifas, cuando el presidente Mauricio Macri le pidió al Bloque Justicialista que "no se deje conducir por las locuras de Cristina Kirchner".



Fuentes del Bloque Justicialista indicaron que ese mensaje fue lo que terminó molestando y, en consecuencia, unificando a la bancada de Pichetto para aprobar la ley que el Gobierno quería desactivar.



El nuevo intento de Cambiemos de avanzar con el desafuero se enmarca en esa pelea, según supo NA.