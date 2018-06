01/06/2018 - 16:21 | Política / Duhalde: “si no nos reconciliamos el país se va a la mierda” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró hoy que está “muy mortificado” por las disputas políticas entre el oficialismo y la oposición y advirtió que si no existe una “reconciliación” el país “se va a la mierda”.

“Un país con la crisis en que estamos, si seguimos peleándonos no salimos. Si no nos reconciliamos no hablemos más porque el país se va a la mierda”, subrayó el ex mandatario nacional.



A la vez, consideró que el presidente Mauricio Macri es “débil”, pero los medios de comunicación lo hicieron ver como alguien “fuerte” y con un “poder que nunca tuvo”.



Duhalde dijo que está “muy mortificado por la actitud del Gobierno y la oposición”, y consideró que no se puede salir de una crisis “peleando permanentemente como estúpidos”.



A su entender, “los intereses del país están muy por encima de los de uno u otro bando”.



En declaraciones a radio Caput, el ex presidente destacó que se debe incluir en el consenso a las grandes compañías, aunque aseguró que “el capital es muy egoísta” y que “las empresas vienen a llevarse todo lo que pueden, pero los estúpidos son los que los dejan llevarse todo”.



“Lo que tenemos que hacer es no maltratarnos, porque estamos maltratando al país”, evaluó Duhalde y completó: “Mi experiencia dice que, en un país con la crisis en la que estamos, si nos seguimos peleando no salimos”.



En tanto, afirmó que Macri “fue desde el primer día un Presidente muy débil, al que los medios lo vistieron como un Presidente muy fuerte”.



“Nos hicieron creer que Macri tenía un poder que nunca tuvo.



Es un Presidente que no ganó la elección: salió segundo y su representación parlamentaria se limitó a un tercio. Pudo ganar una segunda vuelta donde votaron 25 millones de personas y ganó por 600 mil votos”, expresó.



Tras el veto del Poder Ejecutivo a la ley para reducir tarifas que aprobó la oposición en el Congreso, Duhalde sostuvo además que “el Gobierno no está garantizando los servicios, sino la rentabilidad de las empresas”, ya que “interpreta que los servicios son una mercancía y no un derecho”.



“Quiero que alguien me explique por qué la tarifa es insuficiente si las empresas ganan tanta plata”, manifestó el ex mandatario y dijo que “no es un problema de que si no aparece esta plata las empresas quiebran, estamos hablando de cuál va a ser el nivel utilidad”.



Y agregó: “Si vamos a hacer un ajuste donde todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, que las empresas prestadoras de servicios públicos hagan un esfuerzo y ganen menos”. Volver