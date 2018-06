González Fraga: “tasas tan altas son muy nocivas para las pymes”

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, advirtió que “no se pueden sostener mucho tiempo tasas tan altas”, porque esa decisión del Banco Central “es muy nociva para las pymes”, en medio de versiones sobre un canje voluntario de esos títulos.



“No se pueden sostener mucho tiempo tasas tan altas, es muy nocivo para las pymes. Pero para eso, primero habrá que ir desarmando el stock de Lebac. El FMI ayudará mucho en esa tarea”, sostuvo el funcionario.



En un reportaje con el portal Infobae, González Fraga añadió: “No puede ser que el Central deba mantener las tasas tan altas para renovar Lebac todos los meses. Es obvio que genera un impacto negativo en la economía. Esto hay que desarmarlo en forma ordenada”.



Por otra parte, el jefe del principal banco del país destacó que, durante abril último, el crédito hipotecario fue “récord absoluto. Dimos un préstamo cada 39 segundos, dimos más de 7.500. Fueron alrededor de 8.000 millones de pesos. Fue un mes excepcional, porque era el último con la tasa anterior y apuramos el otorgamiento”.



“En mayo seguimos con buen ritmo sobre todo porque dimos algunas excepciones por la gente que no había llegado por problemas propios del banco. Pero ahora pasamos de una tasa mínima del 3,5% al 6,5% y al 8% para los que no son clientes. En mayo vamos a terminar con un poco menos de 5.000 operaciones y pensamos estabilizarnos en unas 4.000 por mes”, añadió.



Y resaltó: “Nuestro objetivo es otorgar 60.000 millones de pesos en el año y se va a cumplir. No pensamos detener el otorgamiento de hipotecarios por este cambio de contexto, pero el ritmo será menor a partir de ahora”.



En este marco, González Fraga confesó sentirse ahora “más optimista” con respecto al rumbo económico del Gobierno.



“Hoy tengo más optimismo que en los últimos cinco meses porque los problemas que estaban para estallar en cualquier minuto finalmente estallaron, y estos problemas, si bien eran soslayados, ya estaban afectando el funcionamiento”, señaló.



A su criterio, antes de fin de año la economía “puede estar creciendo otra vez. No se va a desacelerar demasiado porque acá no viene un ajuste mucho mayor al que se estaba haciendo y sigue un interés en la inversión. Las exportaciones están sorprendiendo y hoy, a este tipo de cambio, hay muchas economías regionales que se vuelven mucho más competitivas”.



“Es cierto que el consumo se verá algo afectado este año, pero será compensado por la inversión. Hay que mirar los datos positivos, por ejemplo el gran éxito de la reciente licitación de la primera iniciativa público privada (PPP) para obras viales. También el récord de ventas de hot sale o la gente que se moviliza los fines de semana largo”, señaló.