01/06/2018 - 16:01 | Policiales / Detuvieron a 14 personas, entre ellas 10 policías bonaerenses, acusados de integrar una banda que extorsionaba a comerciantes Herramientas: Compartir: Diez policías en función, además de uno que había sido exonerado y tres civiles, quedaron detenidos acusados de integrar una banda que extorsionaba a comerciantes para no realizar inspecciones como así también a delincuentes para “dejarlos trabajar” y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería. Según confirmaron fuentes judiciales y policiales a NA, la investigación que permitió desarticular a la banda se desprendió de la causa que investiga a los representantes de la feria La Salada por asociación ilícita.



“Está causa excede lo que es la causa de La Salada, pero es un desprendimiento en el que quedaron detenidos 14 personas entre policías y civiles”, contó una de las fuentes consultadas.



Los 22 allanamientos y las 14 detenciones se realizaron este viernes por la mañana en diferentes localidades como Lomas de Zamora, Los Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield.



Además, hubo requisas en la DDI Lomas de Zamora y en la DDI Avellaneda-Lanús entre otras reparticiones.



Los detenidos son los policías Carlos Daniel Gomez, Roberto Cayetano Romero, Bruno Nicolas Shporluk, Esteban Alberto Lofeudo, Alberto Claudio Ramirez, Marcelo Daniel Ramon Mauriño, Cristóbal Rubén González, Alberto Damián Tévez, Norberto Alfredo Benitez, José María Mattos; y el policía exonerado Leonardo Ezequiel Brandan.



En tanto los civiles que se hacían pasar por policías y también quedaron detenidos son Roberto Lezcano, Marcelo Villarreal y Norberto Alfredo Benitez.



“Hoy no perdimos a policías, nos sacamos de encima a delincuentes”, aseguró este viernes ante la prensa, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo que brindó detalles de los operativos.



Junto al fiscal Federal de Lomas de Zamora que tienen a cargo la causa, Sebastián Scalera, y al Jefe de la Policía, Comisario General Fabián Perroni, el ministro agregó: “Como dijimos el primer día: el que mancha el uniforme, se va. Y lo vamos a sostener hasta que dure nuestra gestión”.



Según la investigación, la red de recaudación tenía una lista de comerciantes a los que visitaba regularmente para cobrarles una “cuota”, y esa visita podía ser semanal o mensual, dependiendo del arreglo que hubiese con el comerciante.



Tras varias tareas investigativas, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica).



Los operativos fueron realizados a partir de un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Policía bonaerense, la Justicia, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.