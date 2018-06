Horóscopo correspondiente al viernes 1 de junio de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Jornada de descanso en la que literalmente se tomará el día para descansar. Aprenda de los errores cometidos en el plano afectivo para poder no tener que transitar nuevamente por esa sensación de soledad. Sugerencia: valorar las experiencias.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Una jornada entretenida y distendida rodeado de sus amigos podría interrumpirse por llamada importante de alguien de su trabajo. Logra algo antes de lo imaginado. Sugerencia: ser agradecido ante las cosas buenas y no dejar de reconocerlas.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Sería imperativo tener que viajar. Hay una posibilidad de gestionar algo importante en el exterior. Piense y elija. No habría demasiado tiempo para mantener esa conversación que desea con esa persona de su interés. Sugerencia: siempre hay tiempo pero no olvidemos que el tiempo pasa.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se reserva una respuesta que lo beneficiará. A veces el silencio nos libera de cosas que no nos sirven. La especial dedicación suya a alguien de su entorno laboral le será reconocida. Sugerencia: dar y no escatimar dar lo que podemos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se suspendería una salida con alguien de su interés por razones que escapan al deseo de ambos. No se angustie y sepa dar otra oportunidad. La relación familiar mejora. Sugerencia: aprender a manejar la ansiedad.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Alternativa que surge en el plano familiar para poder realizar una reunión para pasar el día juntos. No reniegue de los suyos por cosas banales, trate de reconciliarse. Sugerencia: aprender a conectarnos con el amor antes que con las broncas.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Planifique una reunión con personas que podrían compartir un proyecto con usted en el área de sus actividades. Un especial reconocimiento suyo frente a quienes lo ayudaron. Sugerencia: ser agradecido es una virtud que deberíamos cultivar todos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Planteos y cuestiones que surgen con su pareja. Trate de disipar y no continuar con actitudes que generen mayor discordia. A veces la distancia no pasa por la cercanía o lejanía física. Sugerencia: buscar simplificar las complicaciones.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se atenúa una situación que era más que incómoda en el plano afectivo. Respuesta que llega con buenas nuevas en el plano económico. Podrá concretar cosas importantes durante la semana. Sugerencia: no perder el tiempo cuando las cosas requieren de nuestra urgencia.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Lo llaman para una nueva actividad por la que debería tomar una decisión. Ponga en la balanza sus prioridades y tome una decisión. Se conecta con sus amistades y logra distraerse. Sugerencia: saber discernir separando lo emocional.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se compenetra con alguien nuevo que lo ayudará a solucionar cosas pendientes en el plano de su economía. Las cosas tomarían un rumbo más tranquilo en el plano afectivo. Sugerencia: abrir nuestras puertas a las soluciones.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Una esperanzada búsqueda de respuestas en su plano personal lo hará tratar de realizar una actividad física que lo distendería y lo ayudaría a clarificar su mente. Consolidación de sueños. Sugerencia: volver a uno para poder volver a empezar.