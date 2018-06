En San Isidro capacitan a los adultos mayores para que renueven su licencia de conducir

El Municipio brinda un taller a cargo de inspectores de Tránsito y profesionales para que los adultos mayores rindan el examen teórico en Puerto Libre. Además, cuentan con un simulador para la evaluación práctica.

Renovar el registro para los mayores de 70 años -y a veces un poco antes-, puede convertirse en un gran desafío que genera miedos y dudas. Para eliminar esos temores, el Municipio de San Isidro dicta el taller “Adultos Mayores al Volante” en Puerto Libre, donde reciben consejos y conceptos para circular de forma segura. Luego, rinden el examen teórico y pueden realizar un simulacro de la parte práctica.



En una pantalla gigante aparece un Power Point que refleja los íconos de algunas de las señales viales y las figuras de una rotonda que puede ser cualquiera de las existentes en la ciudad. El instructor mira al numeroso auditorio de abuelos y pregunta "¿quién tiene prioridad de paso?". Las respuestas no se hacen esperar y, sin levantar las manos, varias voces se superponen con la respuesta: "El que circula por la rotonda". Esta escena corresponde al taller gratuito que brinda la Dirección de Tránsito y la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad del Municipio de San Isidro, para capacitar y asistir en forma integral a las personas mayores de 65 años que quisieran renovar su registro de manejo.



“Incorporamos este taller debido a que muchos abuelos que intentaban renovar su registro de conducir no lograban pasar el examen teórico por los nervios y miedos que sufrían ante esta situación. Por eso elegimos el predio de Puerto Libre, para que estén cómodos y relajados. Aquí se liberan de la presión de tener que ir a la oficina y pueden evacuar todas sus dudas. Terminada la capacitación, reciben un certificado que comprueba con toda la documentación que quedan eximidos de realizar el examen teórico. De esta forma, sólo les resta el práctico”, explica Jesica Porcelli, directora de Tránsito de San Isidro.



Durante el curso, se proyectan videos interactivos, donde se repasa el significado de cada una de las señales de tránsito y se brindan distintas recomendaciones como evitar manejar con poca visibilidad, descansar unos minutos cada una hora que se maneja, evitar adelantamientos y elegir recorridos conocidos.



Además, los profesionales a cargo de la charla -psicólogos, médicos y personal de Tránsito- responden todo tipo de consultas.



“Tratamos de concientizar y repasar el acto del manejo, en el que hay que tomar varias decisiones conjuntas. Se busca entrenar estrategias que vuelvan más eficaz la atención a múltiples señales y aminorar los niveles de estrés, y se compensan las limitaciones de la concentración evitando distracciones, algunos tan sutiles como escuchar la radio o conversar. Se acompaña al adulto mayor para que ajuste el manejo a ‘sus actuales recursos físicos y cognitivos', los que no resultan estandarizables para toda persona de cierta edad”, agrega la psicóloga a cargo de taller, Viviana Reyes.



También, cuentan con un simulador para el examen práctico, que funciona como un juego de conducción (movimiento del volante, cambio de marchas, utilización del freno) que recrea a la perfección distintos escenarios como zonas urbanas o rutas.



Con su certificado en mano y visiblemente emocionada, Carmen Sánchez García de Beccar, expresa: “Me siento más relajada, no puede creer la paciencia que tienen los profesionales que dictan el taller. Gracias a esta capacitación me volvieron las ganas de conducir. Se los recomiendo a todos”.



A su lado, Silvia Sanz de San Isidro, comenta: “Tuvimos una charla muy fructífera y nos permitió familiarizarnos con las personas que luego nos evalúan. Le agradezco al Municipio por esta iniciativa. Puerto Libre es un lugar único en el mundo”.



“Pude refrescar mi memoria y actualizarme para obtener mi registro de conducir. Está bueno porque es didáctico y a su vez divertido. Ahora me animo a todo, así que cuanto antes voy a realizar la parte práctica”, dice entre risas, Oscar Cifardi, vecino de Martínez.



Este viernes 1 de junio, a las 15.00, se realizará un nuevo taller en Puerto Libre (Sebastián Elcano 2340, Martínez).