El Municipio de San Fernando también equipó a la Escuela San Pablo

El Diputado Provincial Juan Andreotti visitó el colegio y acompañó la entrega de materiales deportivos y didácticos para su Jardín, Primaria y Secundaria. Asimismo, el Municipio hizo un relevamiento para evaluar mejoras en techos y espacios de juego.



El Municipio de San Fernando sostiene una activa política educativa con una importante inversión en su circuito de educación formalmente establecido -Jardines Maternales, Centros Educativos Integrales y “Sumate”- y la asistencia a otros jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del distrito de gestión estatal y privada. En esta oportunidad, se acompañó a la Escuela subvencionada “San Pablo” entregándoles material deportivo y didáctico destinado a los tres niveles educativos.



Durante su visita al establecimiento, junto al Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, el Diputado Provincial Juan Andreotti expresó: “Continuamos con el Municipio acompañando a las escuelas provinciales y -en este caso- también a escuelas privadas como la San Pablo que trabaja mucho en lo social. Estamos entregándole material deportivo y didáctico tanto para el jardín como para primaria y secundaria. Tenderle una mano a las escuelas de la ciudad es ayudar al futuro de nuestros vecinos y de los más chicos; por eso realmente es muy importante acompañarlos”.



Y detalló: “Es una escuela que tiene alrededor de 1.600 alumnos; es realmente muy grande para un barrio que la necesita y cuya comunidad le tiene mucho cariño. Esta es la tercera generación de chicos que concurre, y si lo vuelven a elegir es porque en este colegio están haciendo un buen trabajo. Desde el Municipio, lo acompañaremos en todo lo que podamos. Hoy, además de entregar los materiales, hicimos un relevamiento y encontramos que en algunos lugares el techo no está en condiciones; y vamos a ayudarlos para que tengan un mejor espacio de juegos en el jardín”.



“Nosotros proveemos los materiales, y la comunidad ayuda para que se pueda concretar la obra. El camino es invertir y estar al lado de la educación de nuestros chicos”, finalizó Juan Andreotti.



En tanto, la vicedirectora del secundario, María Laura Alonso, dijo: “La acción me parece formidable porque el colegio San Pablo tiene muchas necesidades; la comunidad es muy especial, y todo lo hacemos a pulmón así que esta donación nos viene bárbaro”.



“Tenemos una matrícula de 1.500 alumnos de jardín, primaria, secundaria y también secundaria para adultos con 100 alumnos. Fue creciendo de a poco y gracias a Dios llegamos a esta comunidad educativa que puede crecer mucho más porque tenemos lista de espera, pero no una infraestructura para recibir a toda esa gente que está esperando ingresar”, finalizó Alonso.



Y Florencia Grimoldi, coordinadora de Educación Física de todos los niveles, habló del destino del material donado por el Municipio: “Se comparte y va para todos los niveles; lo dividimos de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Lo que tiene que ver con hockey y básquet se destina a secundaria y primaria; y las pelotas de goma espuma, aros y los juegos didácticos van más que nada al nivel inicial”.