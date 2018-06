31/05/2018 - 17:06 | Política / Katopodis: “el veto del presidente a la ley de tarifas reafirma que el aumento irracional de los servicios no fue un error” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que el veto del presidente Mauricio Macri a la ley de tarifas "reafirma que el aumento irracional de los servicios públicos no fue un error". Sostuvo que "lo que viene es más ajuste para los trabajadores, los jubilados, los clubes, los comercios y las PyMEs".



Katopodis criticó la determinación de Macri por medio de su cuenta de Twitter, luego de que en la madrugada del jueves se aprobara la ley para morigerar la suba de las tarifas de servicios públicos impulsada por el peronismo.



Con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal, la norma se aprobó luego de casi 12 horas de debate, aunque horas después el Presidente la vetó.



Katopodis remarcó que "hoy en la Argentina no todos se sacrifican por igual" y precisó que "los que pierden con el tarifazo son las grandes mayorías y, los que ganan, unas pocas empresas". Volver