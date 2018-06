Carrió anticipó que las tarifas de luz y gas volverán a aumentar por la devaluación del peso

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió anticipó que las tarifas de los servicios de gas y electricidad volverán a aumentar como consecuencia de la reciente devaluación del peso y señaló que una parte de ese incremento “se podrá pagar en cuotas”.





“Va a haber que ajustar las tarifas porque la energía, aún con la devaluación, se compra en dólares. ¿Por qué se compra? Porque vaciaron YPF. ¿Por qué se compra gas? Porque dejaron de invertir”, dijo la diputada.



El peso argentino se depreció un 22 por ciento en mayo frente al dólar estadounidense y acumuló un retroceso del 34 por ciento desde que arrancó el año.



En ese sentido, sostuvo que el precio al que la Argentina compra no es en pesos argentinos sino en dólares y “en consecuencia para cubrir ese déficit (energético) lo vamos a tener que pagar”.



La diputada respaldó en declaraciones al canal TN que “hay que retirar los subsidios del Estado” porque “generan inflación” y dejan “sin dinero” al Gobierno para administrar y afrontar otros compromisos de inversión y gasto público.



Carrió aseguró también que la ley sancionada por la oposición en el Congreso y vetada pocas horas después por el presidente Mauricio Macri “es imposible de cumplir” porque “se funde el Estado” y entonces “la gente no va a tener ni energía ni Estado ni economía”.



“Es una ley que nunca existió”, afirmó la legisladora sobre la ley que el Senado aprobó esta madrugada con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportadas por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal.



La jefa de la Coalición Cívica y pieza clave en la alianza Cambiemos sostuvo que el plan de cuotas se implementará para los aumentos que ya fueron puestos en marcha por la administración Macri.



“Un porcentaje del aumento de los meses en los que más consumimos, junio, julio, agosto y septiembre, lo vamos a poder pagar en cuotas y una parte va a ser subsidiado por el Estado”, expresó.



Por ello, agregó: “¿Qué quiero decir? Primera cuestión: no va a venir la carga (completa de los aumentos) y las posteriores, si existen, porque tenemos que acomodar el tema de la depreciación del peso, se va a seguir el sistema”.



La legisladora indicó también que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ampliará el horario de atención de las líneas para reclamos por “tarifas excesivas”, que estarán disponible de 8:00 a 20:00.