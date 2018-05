Denuncian penalmente al municipio y al Concejo Deliberante de Escobar por ordenanza que habilita la venta del puerto

El Consejo de Productores del Delta denunció penalmente hoy al Municipio de Escobar y al Concejo Deliberante de ese distrito por aprobar una ordenanza que habilita al Poder Ejecutivo local a "vender parcial o totalmente una parcela donde está enclavado el puerto de esa comuna del norte del Gran Buenos Aires.



La demanda para anular esa ordenanza, que permitiría una privatización del puerto de Escobar, en el caso de que finalmente se concrete la venta, fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Zárate-Campana.



El presidente del Consejo de Productores del Delta, Sergio Schincariol, remarcó en declaraciones a NA que la excusa del municipio que encabeza Ariel Sujarchuk (Frente para la Victoria) era que "el puerto carece de operatividad y vendiendo esa parcela se pondrían en valor otras áreas ribereñas aledañas al puerto".



"Eso no es así, porque la venta de esas tierras condicionaría la actividad dentro del puerto, porque hay actividad, más allá de que los ediles consideran que no se hace nada. Si bien es un puerto pequeño, las tareas que ahí se llevan a cabo no se pueden hacer en otra parte", precisó Schincariol.



La ordenanza fue aprobada hace unas semanas, a pedido del Ejecutivo Municipal y con el apoyo de parte de Cambiemos, sobre todo del bloque que encabeza el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Leandro Costa, según dijo Schincariol.



Sin embargo, los demandantes esperaron un tiempo para ver si había gestiones del gobierno provincial, algo que no ocurrió, y allí se determinó efectuar la presentación penal.



"En la década del '50 el puerto, que era privado, se expropió para hacer un puerto, mercado de frutos, como el de Tigre, pero más pequeño, y a principios de la década del '80 se municipalizó.



Tuvimos que hacer la demanda porque fracasaron las gestiones municipales", explicó.

Schincariol afirmó que "el municipio le pretende dar un uso náutico y gastronómico y eso, si bien deja la dársena acuática liberada, va a ser condicionante, porque por ejemplo hay una arenera en el lugar que quedaría eliminada y de ese trabajo viven unas 60 familias".



"El puerto es imprescindible, no solo para Escobar sino también para Campana. Los concejales que votaron esta ordenanza desconocen de la problemática que ello genera", concluyó.