Con tres goles de Messi, la selección Argentina venció a Haití en la Bombonera

Con una tremenda diferencia de jerarquía con un rival que pareció amateur, la Selección argentina se despidió de su gente con una goleada al vencer por 4 a 0 a su par de Haití en la Bombonera, en el penúltimo amistoso antes de que comience el Mundial de Rusia.



El único gol de la primer etapa lo convirtió Lionel Messi, de penal y a los 16 minutos.



En el complemento, la "Pulga" aumentó la cuenta a los 12 y 20 minutos, mientras que el ingresado Sergio Agüero puso cifras definitivas a los 23.



Argentina dominó siempre el trámite ante un rival que no atacó y tampoco supo defenderse bien, por lo que el resultado pudo haber sido más abultado todavía.



En la primera etapa, se dio un partido monótono, con el local parado siempre en campo de un rival que amontonó gente en defensa, pero que muchas veces no ocupó bien los espacios.



Además, la notoria jerarquía individual quedó evidenciada cuando varios futbolistas, como Messi, Ángel Di María y Manuel Lanzini eludían con mucha facilidad a los rivales.



En lo que al juego colectivo en sí, se observaron movimientos interesantes de Lo Celso, el más lúcido para pasar el balón, que rompió reiteradas veces su posición de segunda contención para ser una especie de enganche.



Con estos atributos, Argentina pudo haberse ido al descanso con una mayor diferencia de gol de no haber sido porque Messi en dos ocasiones, Di María e Higuain no estuvieron finos para la terminación.



La excepción de se dio en un penal que convirtió la "Pulga" luego de una falta digna de un futbolista amateur de Ricardo Adé sobre Lo Celso.



En el complemento, la tendencia fue la misma: Argentina moviendo el balón sin desesperarse ante una Haití que no se preocupaba por siquiera atacar y que mostraba poco apego por la marca.



La gran diferencia estuvo en que el local, esta vez, fue certero a la hora de definir como cuando Messi se llevó por delante un balón tras un rebote después que el arquero Placide le negara la salida.



Con el 2 a 0 a favor, Argentina realizó una gran cantidad de cambios, entre los que se destacaron los ingresos de Agüero, Maxi Meza y Cristian Pavón.



Los tres tuvieron momentos decisivos ya que Meza recuperó el balón que terminó en el tanto del "Kun", mientras que el extremo de Boca -que se paró por izquierda- desbordó y tiró el centro atrás que terminó en el tercer y último tanto de Messi.



Síntesis del partido:

Argentina: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Federio Fazio, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Giovanni Lo Celso; Manuel Lanzini, Lionel Messi, Angel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.



Haití: Johny Placide; Arcus Carlens, Ricardo Adé, Mechack Jerome, Alex Christian; Bryan Alceus, Zachary Herivaux, Fabien Vorbe, Mikael Cantave; Jimmy Sanon y Duckens Nazon. DT: Marc Collat.



Gol en el primer tiempo: 16m Messi de penal (A).



Goles en el segundo tiempo: 12 y 20m Messi (A), 23m Agüero (A).



.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Marcos Rojo por Fazio (A), Steven Zabat y Derrick Etienne por Sanon y Nazon (H), 13m Sergio Agüero por Higuain y Cristian Pavón por Di María (A), 14m Maximiliano Meza por Lanzini (A), Bryan Labissiere y Bryan Chevreuil por Alceus y Herivaux (H), 25m Marcos Acuña por Tagliafico (A), 29m Ever Banega por Lo Celso (A), 32m Richelor Sprangers por Catave.



Argentina 4-Haití 0.



Estadio: "Alberto J. Armando" (Boca).



Arbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay).