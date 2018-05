29/05/2018 - 23:27 | Zonales / Tigre Julio Zamora: “Mientras sea intendente, no me voy a cansar de reclamar al gobierno nacional por las cloacas” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo aseguró el intendente de Tigre, en el marco de la inauguración de los nuevos juegos de la plaza Manuel Belgrano, en Don Torcuato. El jefe comunal volvió a pedir que se cumpla el convenio firmado hace dos años, para que toda la comunidad local tenga el servicio de cloacas y agua corriente. Además, enumeró obras municipales previstas para la localidad. ver video El intendente de Tigre, Julio Zamora, volvió a reclamar al gobierno nacional que cumpla con el convenio firmado con la empresa AySA, para que toda la comunidad local tenga el servicio de cloacas y agua corriente. Lo hizo en un acto junto a centenares de vecinos, en la inauguración de la remodelación de la décima segunda plaza del distrito, General Manuel Belgrano, emplazada en Arata y Francia, en Don Torcuato. Incluye mesas de ping pong, el enrejado en la cancha de fútbol, bancos, luminarias LED y más parquización.



“Mientras sea intendente, no me voy a cansar de reclamar al gobierno nacional por las cloacas. Los convenios están para cumplirse y al día de hoy, no han puesto ni un solo metro de caño en Tigre. Nos sentimos engañados, como todos los vecinos que todavía continúan pagando entre 800 y 1.200 pesos para desagotar sus pozos”, expresó Zamora.



En relación a la renovación de la plaza, el jefe comunal señaló: “El vecino siente que este lugar vuelve a vivir, porque además de los juegos colocamos nueva iluminación y más forestación. Esto no es habitual en otras ciudades y por eso estamos contentos de poder llevarlo adelante”. Respecto de las obras municipales previstas para Don Torcuato, anunció que se techará el playón del Polideportivo San Martín y se incluirá un quincho y una cancha de césped sintético. También adelantó trabajos de asfalto en más calles y poda de árboles en la localidad.



Dentro del plan de remodelación que impulsa el municipio, ya se refaccionaron plazas en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre Centro, Rincón de Milberg, Ricardo Rojas y Troncos del Talar. Cada uno cuenta con juegos nuevos, piso de goma reciclado en reemplazo del arenero tradicional, luminarias led, mesas, bancos y más parquización.



La concejala Gisela Zamora sostuvo que “cuando se renueva una plaza, el pueblo se transforma y la alegría se hace notar. Es un nuevo espacio recuperado para que toda la familia pueda distraerse y pasar un momento agradable”.



Durante el acto, el intendente recorrió los juegos y descubrió una plaqueta alusiva a la inauguración. Luego, se acercó al merendero Los Patitas para saludar a sus colaboradoras, quienes reciben a niños y niñas de la zona.



Además, en el marco de la inauguración y bajo el lema “Ponete en mi lugar, no en mi camino”, Tigre lanzó la campaña de respeto a las rampas para personas con movilidad reducida. La iniciativa busca concientizar a la comunidad en no obstruir las rampas de cruce para personas con discapacidad.



Previo al tradicional corte de cinta, el mago Reymon animó a los pequeños con un atractivo show. Posteriormente se presentaron grupos de danzas folclóricas de la localidad.



www.elcomercioonline.com.ar



Estuvieron presentes: Los concejales Rodrigo Molinos y Sonia Gatarri; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, Pedro Heyde; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Administración, Silvia Cantero; el subsecretario de Servicios Públicos, Gastón Giannazzo; el delegado de Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano y demás autoridades municipales. Estuvieron presentes: Los concejales Rodrigo Molinos y Sonia Gatarri; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, Pedro Heyde; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Administración, Silvia Cantero; el subsecretario de Servicios Públicos, Gastón Giannazzo; el delegado de Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano y demás autoridades municipales. Volver