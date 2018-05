Jorge Macri cargó contra los intendentes que apoyan la ley para retrotraer tarifas

El intendente de Vicente López, Jorge Macri cargó contra los jefes intendentes que reclaman la aprobación de la ley que retrotrae los precios de los servicios públicos. “Bajemos los ABL de esos municipios a octubre o noviembre del año pasado a ver si se animan”, afirmó el intendente.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se pronunció hoy sobre el proyecto de ley “de emergencia tarifaria” que busca retrotraer los cuadros tarifarios de los servicios públicos y que ya cuenta con media sanción de Diputados: “Hay una actitud muy irresponsable en muchos sectores de la oposición, porque puertas adentro plantean la necesidad de achicar el déficit y cuando abren la puerta de una reunión privada hacen populismo de ‘bajemos las tarifas' a octubre o noviembre del año pasado”, explicó.



“Mi respuesta es fácil: bajemos los ABL de esos municipios a octubre o noviembre del año pasado a ver si se animan. O veamos cómo harían para administrar un municipio con el ABL de hace 5 años, que es lo que pretenden que el gobierno haga con las tarifas que han sido congeladas durante 12 años”, dijo Macri.



“La gente no se banca más doble discursos y mentiras, que no quiere decir que no esté sufriendo por el esfuerzo que hay que hacer por el tema tarifas, pero también ven una especulación excesiva de sectores políticos que dicen una cosa en privado y hacen otra en público”, concluyó el intendente.