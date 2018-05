Los alumnos de las Pasantías de San Fernando tuvieron un Taller de Introducción al Mundo Laboral

Los más de 400 chicos que realizan experiencias laborales en las áreas de San Fernando participaron delcurso en el CUM, donde aprendieron a armar un curriculum, preparar una entrevista, entablar la búsqueda de un primer empleo y conocer las formas de contratación.

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social, sostiene todos los años el Programa Municipal de Pasantías No Rentadas, donde más de 400 alumnos de escuelas secundarias del distrito realizan experiencias laborales de 20 días hábiles en distintas áreas del Gobierno Municipal; y dependencias de salud, educación y administración.



En este marco, los pasantes tuvieron un Taller de Introducción al Mundo Laboral en el Centro Universitario Municipal (CUM). La Subsecretaria de Educación, Mariana Miola, explicó: “Hoy estamos con los colegios con varios talleres para ellos sobre el armado del currículum, la primera entrevista, distintos tipos de trabajo, cuando acedemos a trabajar en negro, cuando nos ponemos nuestra propia empresa o cuando somos empleados. Acá está la Dirección de Empleo que los espera en el CUM a cada persona que quiera asesorarse sobre el tema”.



“Es un día especial para ellos –agregó- porque es la transición del colegio hacia el mundo laboral, están muy atentos y agradecidos de poder participar de esto”.



Los jóvenes manifestaron su satisfacción por la posibilidad de capacitarse. El alumno Juan Altamirano, pasante en el Hospital Oftalmológico, expresó: “La experiencia viene bien, el primer día me enseñaron a usar el sistema y todos los días me empezaron a guiar un poco más. Lo del currículum nos va a servir a todos para buscar un buen trabajo, sumado a la experiencia de la pasantía”.



Y la estudiante Valentina Flax, quien hace su pasantía en un CEIM, sostuvo: “La estoy pasando muy bien, está bueno que tengamos esta posibilidad porque muchas veces como presentarse a una entrevista, que le van a preguntar y que vas a sentir en ese momento. Esta bueno para cortar un poco la brecha entre estar en el colegio y tener que ir a trabajar”.



Finalmente, Macarena Barbaresi, quien realiza su experiencia en el área de Prensa, señaló que “es impresionante, me gustó mucho yespero que esta capacitación me sirva para el futuro;la pasantía en si me re sirvió, yo no sabía muy bien que estudiar y me sirvió para decidirme, estoy mucho más segura”.