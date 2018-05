San Fernando trabaja en prevención, atención y control de diabetes

El equipo interdisciplinario de Salud Pública del Municipio ofrece prevención, atención y control especializado en el tratamiento de la enfermedad, con un trabajo profundo en el Centro de Salud N° 66 Dr. Pietranera (Balcarce 2950 - Tel: 4714-5159), y chequeos y detección en el resto de los CAPS. Además, se realizan controles en operativos itinerantes por la ciudad y se distribuyen bolsones de alimentos aptos a beneficiarios.

El Municipio de San Fernando, a través de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, sita en Brandsen 675 (Tel: 4746-6137) aplica en su circuito de atención primaria el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA), mediante el cual se ofrecen acciones de prevención, atención y control para los vecinos con diabetes, que son derivadas por orden de su médico clínico. La Comuna ofrece el servicio para pacientes con y sin obra social, costeando los medicamentos.



La Dra. Laura Fornés, coordinadora en San Fernando del PRODIABA, explicó: “El Municipio ha concentrado -más allá de la atención de todos los médicos clínicos y generalistas- en todos los Centros de Salud el tratamiento a diabéticos. En particular, en el CAPS N° 66 contamos con tres médicas especialistas en diabetes, dos somos especialistas en nutrición y una médica generalista con orientación diabetológica. Las tres estamos atendiendo pacientes diabéticos que viene espontáneamente y otros que vienen derivados de los centros de salud”.



En este sentido, destacó que “muchos pacientes ya vienen sabiendo que son diabéticos, otros vienen derivados de los Centros de Salud porque les han hecho el diagnóstico o porque con la medicación que están recibiendo no tienen buena respuesta; algunos los detectan las nutricionistas, acá también están trabajando un equipo de nutricionistas y hay una médica que trabaja con obesidad, entonces a veces viene por otra causa, lo detectan y nos lo derivan para su atención”.



La Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental desempeña varias acciones transversales al PRODIABA, como son los controles y cheques médicos en operativos de salud itinerantes, y el reparto de bolsones de alimentos aptos para familias beneficiarias de programas sociales.



Por otro lado, la Dra. Fornés agregó: “También tenemos una podóloga que trabaja únicamente con diabéticos para hacer prevención en evitar las lesiones,y estamos tratando en conjunto a los pacientes diabéticos, excepto las que no pueden ser manejadas en consultorio y tienen que ser derivadas al hospital”.



Para más información sobre el funcionamiento del PRODIABA en San Fernando, acercarse al Centro de Salud N° 66 (Balcarce 2950 / Tel: 4714-5159), o consultar en el CAPS más cercano a su domicilio. Para conocer todos los programas, cliquear en https://www.sanfernando.gob.ar/municipio/secretarias/secetaria-de-salud/centros-de-salud