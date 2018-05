Massismo a Macri: “La única idea ocurrente del gobierno fue cambiar lamparitas”

gisladores del espacio que lidera Sergio Massa cuestionaron hoy los dichos del presidente Mauricio Macri, quien esta mañana tildó de “locura” el proyecto que limita los aumentos de tarifas, el cual atribuyó erróneamente a Cristina Fernández de Kirchner, por tratarse de una iniciativa del Frente Renovador y Argentina Federal. El mandatario, además consideró que esta medida va en contra de la ley del Presupuesto.

El diputado nacional Felipe Solá le respondió al presidente Macri, a quien acusó de “alimentar la grieta”, ya que la mención a la ex presidenta podría ser intencional. Al respecto, el ex gobernador bonaerense sostuvo: “La locura es la desinformación de Mauricio Macri. El proyecto votado de tarifas justas es del Frente Renovador y del bloque Argentina Federal. Si venís mal, mejor alimentar la grieta”.



En su mensaje, el cual fue difundido públicamente este mediodía, el presidente considera que el proyecto que retrotrae el valor de las tarifas de servicios públicos a noviembre último, “va en contra de la ley del Presupuesto que el Congreso votó hace cinco meses”. Al respecto, la diputada nacional del Frente Renovador Marcela Passo indicó: “Quien modificó el presupuesto es el Gobierno devaluando un 25 por cierto en una semana”.



Sobre la intención del jefe del Ejecutivo de promover el uso de lámparas LED en los hogares para ahorrar energía, la legisladora massista enfatizó: “La única idea ocurrente del gobierno fue cambiar lamparitas”.



Y agregó: “Desde el Frente Renovador hace dos años y medio que venimos diciéndole al presidente que el camino es el crecimiento productivo y no el ajuste ni el endeudamiento. Y nos dice que no ha escuchado propuestas. Evidentemente no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Nosotros expresamos valores, propuestas y equipos técnicos. Somos la esperanza de progreso a una argentina estancada y dividida”.



En tanto que el diputado nacional Ignacio De Mendiguren señaló: “Es difícil comprender como el presidente hace referencia a un presupuesto donde la inflación iba a ser del 10% y hoy se proyecta a 28%. El dólar de 18 pesos hoy está a 25. Y el crecimiento iba a ser del 3,5 y hoy se duda que exista crecimiento. Pretender invocar ese presupuesto es poco serio”, afirmó.



Por su parte, el diputado nacional del Frente Renovador, Daniel Arroyo, defendió el proyecto de tarifas justas: “Es totalmente racional, va para atrás con los aumentos alocados de los últimos cinco meses y establece un criterio lógico para adelante, para que las tarifas aumenten igual que el promedio de los salarios”.



Y añadió: “Los tarifazos fueron la gota que derramó el vaso y desacomodó la estructura de las familias. El gobierno no tiene que vetarla, tiene que usarla como una herramienta que servirá para que las familias tengan un mango más y eso redundará en mover la economía local. Macri debe abrir los ojos y dejar de jugar a la polarización”, concluyó el legislador massista.