Con un gran festival, San Fernando inauguró la temporada 2018 del Teatro Martinelli

La sala de Victoria brindará a todos los vecinos una variada oferta artística, con propuestas de calidad y muy accesibles. Su cartelera convocará a gran número de renombrados artistas, con sus nuevos espectáculos que giran por todo el país.

En el teatro Julio Martinelli de San Fernando, se abrió con un gran festival la temporada 2018, con stands y un escenario al aire libre, charlas y diversos espectáculos en sala de Stand Up, Magia, Tango Danza, Improvisación y Música y Canto, en los que también participaron alumnos de las Escuelas Municipales de Teatro y Comedia Musical.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio -representando al Intendente Luis Andreotti- y junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, dijo: “Reabrimos la temporada 2018, con una varieté desde las 16h, que se abrió el teatro. Es un trabajo nuevo que venimos haciendo con todos los profesionales que trabajan aquí, de abrir el Teatro a la gente, sacarlo a la calle con una muestra fotográfica, orquestas en vivo, grupos musicales sanfernandinos que muestran su arte, con exhibición de pinturas y obras de escritores locales. Contento de poder compartir con todos ellos y con la gente que desde temprano vino a ver todo lo que estamos haciendo y también comunicarles a partir de las 20 horas la nueva programación del Teatro Martinelli”.



“Nosotros desde el Municipio, que es lo que nos pide el Intendente Luis Andreotti, queremos estar cerca de la gente, que el Municipio les pueda acercar lindos espectáculos para que el vecino no tenga que trasladarse hasta Capital y gastar mucho dinero en una salida a ver algún espectáculo de la calle Corrientes, o del centro, y darle la posibilidad que puedan venir al Teatro Martinelli, disfrutar por poco dinero una linda obra y después salir a comer a Victoria o San Fernando y seguir contribuyendo con nuestros vecinos, que es lo que queremos desde el Municipio”, finalizó Santiago Aparicio.



Nazarena Vélez, quien realizó la presentación en el escenario del Martinelli, expresó muy feliz: “Como vecina de San Fernando, me parece increíble toda la movida que están haciendo, con la idea de tener siempre actividad en el Teatro, no sólo para los artistas de acá, sino también como actriz, porque traerán muchísimas obras”.



Y agregó: “Voy a venir el viernes 22 con mi obra ‘Con Quién Manejaba', con Maxi Ghione, y así vendrán montón de artistas, pero lo más importante es que siempre habrá actividad, lo que no sólo está buenísimo para la gente de San Fernando, sino para la cultura, el entretenimiento, y también para la actividad y para toda la gente que le encanta el teatro, que tengan un espacio acá”.



“Los invitamos a todos a que vengan, porque todos los días va a haber actividades distintas y van a poder ver actuar a la gente de San Fernando y a todos los artistas a nivel nacional acá en este teatro increíble que está cada día más lindo”, finalizó Nazarena.



En la oportunidad de la presentación, el Director del Teatro, Mariano Rivera, dijo: “Hoy fue un día histórico para el Teatro y para San Fernando. Presentamos más de 80 obras de Artes Visuales de artistas sanfernandinos, y estuvo presente la muestra fotográfica histórica del HCD, que ahora es parte de una muestra itinerante que girará por todo San Fernando. También hubo una varieté de artistas locales que estarán programados a lo largo del año en el Teatro”.



Rivera finalizó adelantando que para junio próximo iniciará los domingos el ciclo de Tango; también, el sábado 9 de junio a las 21 se presentará “Tributo a Sandro”, un espectáculo de mucho nivel y respeto a su figura, con la participación protagónica de Fernando Samartí y los músicos originales que tocaron con él hasta su último show. Y además, un Ciclo de Cine Contemporáneo Argentino mediante un convenio para ser sede de los estrenos de cine independiente de este año. Y continuarán los espectáculos para chicos y grandes para toda edad, integradores e inclusivos para todo el público de la zona. También recordó que continúa abierta la inscripción para las Escuelas de Comedia Musical y Teatro.



Majo Turner, de ‘La Biblioneta', dijo: “En el marco de las presentaciones del Martinelli, estamos con nuestra biblioteca ambulante con la que estamos recorriendo distintos espacios de educación formal y no formal, narrando cuentos y cantando en vivo. La verdad que el día nos acompañó; estuvo hermoso, vino mucha gente, y terminamos todos bailando”.



“Venimos trabajando con San Fernando hace rato, tanto en Islas como en el continente, y la verdad que es un placer; yo soy sanfernandina, crecí y estudié acá, y es hermoso compartir con gente de mi localidad”, finalizó Turner.



El Presidente del Círculo de Escritores de San Fernando “Atilio Betti” Daniel Gurtler, explicó: “Estamos acompañando al Municipio en este evento multicultural con nuestro stand para que nos conozca el pueblo sanfernandino. En este momento, presentamos una de las antologías que edita el Círculo de Escritores, y obras de autores socios, todos de San Fernando y de partidos aledaños como Tigre, San Isidro que también nos acompañan. Esperamos una buena concurrencia, porque está todo muy lindo y bien organizado”.



En otro stand, el Director Asistente del elenco municipal, Miguel Nocero, dijo: “Básicamente, estamos en el proyecto con dirección de Eduardo Calvo, que se creó para darle continuación a la Escuela de Arte Dramático del Teatro Martinelli, que es de formación teatral, con una duración de tres años, con la posibilidad que los alumnos salgan y continúen con este oficio de actuar, subir al escenario y seguir la actividad como elenco. Aquí exhibimos parte del trabajo de la Escuela, como máscaras en Escenografía Plástica. En la actividad que desarrollan durante el año, hacen la puesta en escena de algunas obras como '300 Millones' o ‘El Desván', y tienen Escenografia, Dramaturgia, Educación de la Voz, que van desarrollando. Es una formación muy integral”.



Y la codirectora Cecilia Coniglio agregó: “Junto con el área de Turismo, con el elenco actuamos en determinadas obras para las fechas patrias; por ejemplo, los colegios de San Fernando vienen con sus alumnos al teatro, donde representamos hechos históricos de nuestro país”.