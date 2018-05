La patinadora Rocío Berbel le dio la segunda dorada a la Argentina en los juegos Odesur

La porteña Rocío Berbel le entregó hoy la segunda medalla dorada a la Argentina en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018, al imponerse en la prueba de 1.000 metros del patín carrera.



Berbel desplegó toda su potencia en la pista del Patinódromo Municipal y estuvo acompañada a la perfección por su compañera Magalí Martos, a quien le dedicó la presea ya que le permitió mantenerse en la punta de la competencia.



"Me cuesta mucho caer, estoy muy emocionada, me voy a poner a llorar. Fue un trabajo perfecto, es la primera vez que corremos juntas con Magalí, se lo debo mucho a ella, espero poder retribuírselo a ella en alguna otra carrera", reveló, emocionada Berbel, antes de subirse a los más alto del podio.



"Sabía que la última recta iba a ser difícil, pero el año pasado perdí un montón de finales así, entonces cuando entrené para estos Odesur le pedí a mi novio que me enseñara como defenderme y lo pude hacer", agregó en declaraciones a TyC Sports.



Berbel utilizó un tiempo de 1:34.715 minutos y fue escoltada por la colombiana Yesenia Escobar Ramírez (1:34.724) y la ecuatoriana Gabriela Vargas Sarmiento (1:34.84).