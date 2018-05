26/05/2018 - 15:19 | Zonales / Tigre Buscan determinar los orígenes de la tonalidad roja sobre los ríos del Delta Herramientas: Compartir: ver más imágenes En la madrugada de éste sábado pudo observarse una situación inusual en las aguas del río Tigre, donde el color habitual de sus aguas se vio teñido de un color rojizo. El Municipio de Tigre informó que elevó un petitorio al OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) para determinar el motivo del evento y recomendó no tomar contacto con el agua. Alertado por la situación, el municipio de Tigre informó que tras registrarse una inusual modificación del color de las aguas del río Tigre , y que causó la conmoción de los vecinos y visitantes, pidió al Organismo Provincial que “realice las evaluaciones correspondientes ante la situación anormal que se registró esta madrugada en las aguas de la 1° sección del Delta tigrense”.





“El mismo solicita que la entidad realice los controles correspondientes y pueda determinar las causas específicas que han provocado este suceso. No obstante, se recomienda no exponerse al contacto de las mismas y aguardar a que las autoridades exhiban las medidas de acción, una vez que se realicen los análisis fisicoquímicos del suceso”, explica un comunicado del municipio.



El extraño fenómeno sorprendió a los vecinos que rápidamente viralizaron las fotos en sus redes sociales donde se tejieron todo tipo de hipótesis.