25/05/2018 - 15:27 | Zonales / San Fernando San Fernando conmemoró el 208° aniversario de la Revolución de Mayo Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Presidente del HCD, Santiago Aparicio y el Diputado Provincial Juan Andreotti encabezaron los festejos por el Día de la Patria en la Plaza del Bicentenario, con participación de más de 500 alumnos de escuelas públicas y privadas; del sistema educativo no formal municipal e instituciones intermedias. El Municipio de San Fernando recordó el 208° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, fecha denominada el Día de la Patria que se celebra todos los 25 de mayo. Tuvo lugar un acto cívico en Plaza del Bicentenario con funcionarios del Departamento Ejecutivo; entidades intermedias, entre ellos Bomberos Voluntarios, Policía Local, Ex Combatientes de Malvinas; y vecinos. Hubo stands con artesanías típicas, y se repartieron pastelitos y chocolatada caliente.



Santiago Aparicio, Presidente del HCD, encabezó el acto en representación del Intendente Luis Andreotti. “Estoy muy contento por la participación de todos los vecinos, de las distintas asociaciones e instituciones como Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y nuestros héroes de Malvinas; y por la cantidad impresionante de chicos de primaria y secundaria que participó juntos a sus papás. Todos juntos compartiendo una mañana hermosa”, manifestó el funcionario.



En este sentido, destacó que “la patria la hacemos todos los días y desde nuestro lugar, cuidando nuestras plazas, escuelas y barrios, siendo mejores personas todos los días aportamos nuestro granito de arena”.



También estuvo presente el Diputado Provincial, Juan Andreotti, quien manifestó: “Hoy es uno de los días más lindos para celebrar, recordar nuestra historia y ver todo lo que logramos como país, que es mucho. Hemos mejorado un montón como sociedad, logrando tantos derechos para nuestros ciudadanos. Eso es lo que tenemos que rescatar hoy y, para adelante, pensar en lo que nos falta. Desde el Municipio estamos presentes ayudando en todo lo que sea necesario para que los argentinos transiten la vida de una manera más feliz”.



El homenaje de esta fecha patria conmemora la serie de acontecimientos ocurridos en mayo de 1810 en la Ciudad de Buenos Aires, que llevaron a la creación del primer gobierno nacional, lo que generó un largo proceso en el cual los Patriotas manifestaban sus ideas revolucionarias en reuniones clandestinas que desembocaron en el día 25 de mayo de ese mismo año, con la revolución.



En el acto cívico participaron más de 500 alumnos de distintos establecimientos educativos públicos y privados, de continente y de islas: Jardines de Infantes N° 907, 907, 910, 912, 913, 915, 925, 928 y 932; EPB N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 38, 40 y EPA N° 702; ESB N ° 3, 6, 10, 11, 12, 15,m 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 38, 40 y ESA N° 701, 703; y Colegios Winter Garden, Asunción de la Virgen, San Fernando y Comunidad Cristiana.



Agustina Mancela, de 6to año del Colegio Winter Garden, comentó: “Me tocó subir a dar unas palabras y fue muy emocionante. Pienso en la palabra revolución y en lo que inspiran esos personajes que dieron la vida por nosotros, para seguir el ejemplo cada vez que nos toca salir a la calle”.



Y la pequeña Anahí de la EPB N° 8 expresó su alegría: “Muy contenta estoy porque es algo importante, me emocioné mucho. Vine con mi familia, súper feliz”.



Al concluir el acto, comenzaron actividades culturales con bailes, presentaciones, comidas típicas y muestras en vivo. El gran cierre de los festejos será a las 17hs, con el show libre y gratuito del reconocido folklorista Peteco Carbajal, quien se presentará con su nuevo conjunto musical ‘Riendas Libres'. Además, se regalaron pastelitos y chocolatada caliente para todos los vecinos.



La vecina Cristina sostuvo que “es espectacular, hermoso; lo que está haciendo este Intendente es una cosa preciosa, no hay como agradecerle por todo lo que nos da al pueblo”. Y el sanfernandino José opinó: “Es muy lindo y muy importante, todos los años se viene realizando y cada vez se acerca más la gente. Es un acto ya tradicional de San Fernando que llena de alegría y emoción a los vecinos, especialmente a los que tenemos más años”.



Y la vendedora Natividad tuvo su puesto de pastelitos y empanadas en la plaza. “Esta hermoso –afirmó-. Ya hace varios años que desde esta el Intendente que venimos y tenemos este lugar, muy bueno la verdad le agradezco muchísimo”.



Santiago Aparicio concluyó: “Todo el día va a haber en la Plaza del Bicentenario distintos shows de artistas locales y un gran cierre exclusivo con Peteco Carabajal a partir de las 17hs. Los invitamos a todos los vecinos a sumarse”.



Estuvieron presentes en la actividad Directores y Secretarios de Departamento Ejecutivo; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; Policía Local, Policía Bonaerense y Prefectura Naval; Bomberos Voluntarios; Cruz Roja; y Asociación de Ex Combatientes de las Malvinas Argentinas de San Fernando. Volver