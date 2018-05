25/05/2018 - 11:20 | Política / Cristina rompió el silencio sobre el FMI y habló de “tragedia” y de “traidores a la patria” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La ex presidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la convocatoria del Gobierno de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional y consideró la decisión como una “tragedia”, mientras que tildó a los funcionarios de Cambiemos de “ignorantes” o bien “traidores a la Patria”. “La catástrofe financiera y cambiaria adquiere, además, ribetes de tragedia cuando, Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, le comunican a los argentinos y argentinas que han decido volver al FMI a pedir préstamos”, describió la ex mandataria.



Y agregó: “El Gobierno ensaya otra vez el remanido y ya insostenible argumento de la 'pesada herencia'. Esta vez, sin resultado social y sólo sostenido por el discurso encubridor de los 'gurúes' y 'consultores' rentados de la City, devenidos en tragicómicos. A esta altura de los hechos, ya resulta inocultable que fue, precisamente la 'pesada herencia' del desendeudamiento, la que le permitió a Mauricio Macri la toma de deuda soberana que figura como récord a nivel global”.



En un extenso documento que redactó para el Cohete a la Luna, el espacio periodístico de Horacio Verbitsky, al cumplirse 15 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, Cristina Kirchner advirtió sobre “el verdadero rol del FMI como prestamista de última instancia que, cuando lo hace, impone programas económicos de ajuste bajo el eufemismo de condicionalidades, que impactan negativamente en el desarrollo económico y social de los países”.



Tras hacer una comparación sobre la situación política, social y económica en la que asumieron sus Presidencias Néstor Kirchner y Mauricio Macri en 2003 y 2015 respectivamente, la ex mandataria advirtió que “no se conoce un sólo país en el mundo que haya aplicado programas de este organismo y que haya mejorado su situación económica y social”, sino que “por el contrario, el resultado ha sido siempre marcadamente negativo”.



Incluso, en su balance de la gestión kirchnerista, la ex Presidenta remarcó que el discurso de “la pesada herencia” fue “una verdadera mentira sostenida por el blindaje mediático” y agregó: “Raya en lo ridículo y viola el más elemental sentido común, pretender que un país que estaba “fundido” logre obtener más de 100.000 millones de dólares de los mercados internacionales”.



“El hecho de que Argentina fuera, durante los años 2016 y 2017, el país que más deuda soberana emitiera en el mundo, dan cuenta de la solidez de la herencia recibida”, apuntó.



Como contrapartida, Cristina Kirchner advirtió que “tras dos años y medio de gobierno de la Alianza Cambiemos y pese a los discursos 'optimistas' de Mauricio Macri, sus funcionarios y los medios de comunicación; los mercados financieros, advirtiendo la inconsistencia, en el mediano plazo, del modelo económico de endeudamiento y especulación, decidieron retirarse de la Argentina provocando la corrida cambiaria que desembocó en la vuelta al FMI”.



“Macri y la Alianza Cambiemos pudieron mentirles a los argentinos gracias a un inédito blindaje mediático. Sin embargo, no pudieron hacer lo mismo con la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos al emitir títulos de deuda en ese país. Alguna dirigente de Cambiemos debería reconsiderar recientes expresiones en ese sentido, porque estaría poniendo al país en un lugar sin retorno y al Presidente, y a los funcionarios intervinientes en la emisión de deuda soberana, en una grave situación penal ante la justicia norteamericana”, insistió.



Advirtió además que al no poder frenar la última corrida cambiaria se perdieron “10 mil millones de dólares en tan sólo 15 días”, un monto similar al había ingresado al país “en enero de este año por una nueva toma de deuda soberana”, pero que “lo peor de todo” es que “la corrida provocó, además, una devaluación del 25% del peso argentino, que alcanzó, así, al 40% desde diciembre de 2017”.



“Para dimensionar la catástrofe, téngase en cuenta que, en apenas 15 días, se perdió el equivalente a dos YPF (con dos 2 Vaca Muerta) o la deuda completa que reestructuramos con el Club de Paris”, lamentó.



En este camino, tildó de “patético el desempeño y ridículos los argumentos de los funcionarios que tuvieron que administrar la primera corrida cambiaria del gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, cuando pretenden justificar lo que hicieron con el aumento de medio punto de la tasa de interés de la FED”.



Y advirtió que su gobierno “que no tenía acceso a los mercados de capitales por el default que provocó la primera Alianza en 2001 y que además sufría el hostigamiento permanente de los fondos buitre, soportó y superó cinco corridas cambiarias”.



“Es más que evidente que el gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos, que pudo contar con acceso al mercado de capitales por más de 100 mil millones de dólares y tuvo la colaboración de un sector de la oposición para aprobar las principales leyes que envió al Congreso de la Nación (pago a los fondos buitre, “reparación histórica”, blanqueo y reforma previsional, entre otras), recurrió al FMI por el fracaso estrepitoso de un modelo de saqueo y destrucción de la Nación gestionado por un grupo de empresarios devenidos en políticos”, sostuvo.



Y agregó que “el Gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos llega a la conducción del Estado nacional sólo con un plan para sus propios negocios y con un sinnúmero de prejuicios políticos y culturales que, sumados a la ignorancia de la historia y el contexto global, los llevó a creer que su sola llegada al gobierno y sus “buenos modales” provocarían, entre otras cosas, una “lluvia de inversiones”“.



““Lluvia de inversiones” que nunca especificaron cuales serían, en qué sector de la economía se darían y que modelo de desarrollo promoverían. Y “buenos modales” que no son más que la aceptación, lisa y llana, de todas las demandas de los grupos de poder en Argentina”, completó.



Finalmente, Cristina Kirchner sostuvo que “la elite que hoy nos gobierna a través de la Alianza Cambiemos tiene una profunda ignorancia de la historia argentina, de la geopolítica y del actual contexto internacional”, aunque remarcó que en caso contrario serían “cínicos o, lo que es peor aún, traidores a la Patria”.



“La firma del trigésimo acuerdo stand by con el FMI, sólo deparará mayores males a la Nación argentina y mayores dolores a su pueblo. Sería aconsejable que el gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos advierta la gravedad de la situación”, insistió.



"A la irresponsabilidad de haber llevado a la Argentina a este desastre económico, no se le puede sumar la tragedia de la violencia", por lo que "es necesario recordar que nada bueno ocurrió, para nuestro país, cuando se quiso reemplazar a la razón por los palos o se impuso el silencio frente a los reclamos del pueblo".