25/05/2018 - 11:09 | Política / Fuerte defensa de Macri a Vidal por el tema docentes: “estamos chocando con los gremios, pero no le vamos a aflojar” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El presidente Mauricio Macri hizo hoy una fuerte defensa de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en medio del conflicto salarial que mantiene con los sindicatos docentes, y afirmó: “Estamos chocando con los gremios pero no le vamos a aflojar porque está en juego el futuro de nuestros hijos”. Un día después del paro docente en todo el país y la Marcha Federal que realizó CTERA, en un discurso que dio ante sus funcionarios en el CCK, Macri volvió a diferenciar entre los maestros y los sindicalistas que encabezan los gremios del sector.



“Tenemos un cuerpo de docentes enormes. Hay una mayoría que quiere realmente llevar esa tarea tan única y maravillosa que es crear un mejor futuro para nuestros chicos y que tiene ganas de capacitarse”, sostuvo al elogiar la tarea de los docentes.



Pero de inmediato, apuntó contra los sindicatos: “Justo en el Siglo XXI, que es el de la capacitación permanente, estamos chocando con los gremios, pero no le vamos a aflojar porque está en juego el futuro de nuestros hijos”, remarcó.



Al respecto, el Presidente dijo que no quiere una Argentina “dividida entre la escuela pública y la privada”, sino que buscará” que las oportunidades sean las mismas para todos”.



“Algunos lo dicen y no lo practican: nosotros lo creemos y lo practicamos. Por eso, esta es una batalla que vamos a seguir dando porque es el futuro de los chicos”, aseguró. Volver