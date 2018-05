Sindicatos portuarios realizaron un paro, marcharon a Trabajo y presionan a la CGT para una huelga general

La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) concretó hoy un paro de actividades en todos los puertos del país y marchó al Ministerio de Trabajo, en rechazo al veto de la ley de Marina Mercante y al programa económico del Gobierno, mientras que su presidente, Juan Carlos Schmid, pidió al resto de la CGT que active “lo antes posible una huelga general.

Schmid, también miembro del triunvurato de la CGT, reclamó a sus pares de la central obrera “activar una medida general lo más rápido posible”, advirtió que en el país “se tienen que reabrir las paritarias” y adelantó que por la devaluación “se vienen meses de más conflictividad laboral”.



A días de que el Consejo Directivo de la CGT se vuelva a reunir para definir los pasos a seguir, el sindicalista advirtió: “Soy de los que piensan que hay que activar una medida general lo más rápido posible”.



“Se tienen que reabrir las paritarias”, reclamó por otra parte el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento, al tiempo que advirtió que “nadie se va a quedar con el porcentaje que cerró” y que esa situación “va a traer más conflictividad laboral”.



Y agregó: “En Dragado y Balizamiento nos sentamos (a negociar las paritarias) en junio. Por menos del 20 por ciento no estamos ni para arrancar la discusión”.



Los 19 sindicatos del sector portuario que integran la FeMPINRA paralizaron durante la jornada la actividad del comercio exterior, los depósitos fiscales, los talleres navales y astilleros, en reclamo de una prórroga de “las concesiones actuales del Puerto de Buenos Aires” y en rechazo de “los vetos aplicados a las leyes que permitan desarrollar la Industria Naval y la Marina Mercante” y a “los acuerdos pesqueros con los países nórdicos y Gran Bretaña”.



También marcharon a la sede de Trabajo acompañados por militantes de ATE, Astilleros Río Santiago, Tandanor y SOMU, con lo cual se debió interrumpir el tránsito durante toda la mañana en la zona del “bajo” porteño.



Una de las columnas de los portuarios partió desde la Terminal Río de la Plata (TRP) en el Puerto de Buenos Aires encabezados por dos de los máximos referentes de la Federación: su secretario general adjunto Raúl Huerta (AAEMM) y el secretario de Finanzas, Roberto Coria (SGyMGM).



Tras cruzar toda la zona de Retiro, ascendieron por Huergo y la intersección con la Avenida Córdoba, tomaron por Bouchard hasta la Plaza Roma (Bouchard, Tucumán, Lavalle, Leandro N. Alem) donde se encontraron con sus pares del Sindicato de Dragado y Balizamiento (DragyBal), otro brazo de la A.A.E.M.M. y un grupo de guincheros y maquinistas que se incorporaron desde la zona de la Boca.



Desde el sur se sumaron los militantes de ATE Nacional, ATE Ensenada el Astillero Río Santiago y Tandanor, quienes venían manifestando desde la Plaza Juan Domingo Perón en Belgrano y Paseo Colón pasando por el Ministerio de Defensa, donde dejaron un petitorio.



Unidos, todos marcharon desde la Plaza Roma hacia el Ministerio de Trabajo en contramano: sobre un escenario montado allí, Schmid brindó su discurso de cierre, en el que advirtió sobre la inseguridad laboral, los aumentos de precios, la devaluación y el techo en las paritarias.

Por otra parte, Schmid ratificó su distanciamiento de los Moyano al afirmar que no concurrirá a la movilización convocada por los líderes de Camioneros y las dos CTA para este viernes al Obelisco contra el acuerdo con el FMI, aunque anunció que habrá una delegación de su sindicato.



“Van a estar muchos que siempre criticaron a la CGT”, sostuvo al blanquear las diferencias con los organizadores, una frase especialmente dirigida a los jefes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, a quienes Hugo y Pablo Moyano se acercaron en el último tiempo, lo cual motivó el distanciamiento de Schmid.



“Coincido con Moyano en estas cuestiones (tarifas, FMI) pero tengo autonomía y no me siento contenido por las referencias políticas que integran la multisectorial 21F”, dijo en alusión a la cercanía al kirchnerismo que mantienen varios de los sindicatos y organizaciones que integran ese espacio.