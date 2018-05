El Gremio del PAMI en Estado de Alerta por versiones de ajuste

Ante las versiones de ciertos medios de prensa nacionales sobre despidos y déficit en el PAMI, el Secretario General de UTI, tomó las palabras del Jefe de gabinete marcos Peña en la Cámara de Diputados para reafirmar que “no es un organismo deficitario”



En diálogo con la prensa, el Secretario General de UTI, el sindicato de Trabajadores del PAMI, Osvaldo Barreñada, advirtió que hay ciertos medios de comunicación que persiguen intereses oscuros para atentar contra el organismo



El titular de la Unión de Trabajadores del Instituto, Osvaldo Barreñada, aclaró que el Estado no puede ajustar ni implementar acción alguna sobre el PAMI, debido a que el organismo no pertenece al Estado, sino que es de los jubilados, los pensionados y los ciudadanos en actividad que aportan para su sostenimiento.



“El estado no aporta ni es dueño del PAMI, por lo que, las versiones periodísticas que hablan de que la entidad es parte del Plan de ajuste impuesto por el FMI, son incorrectas y mal intencionadas”, dijo el gremialista.



Desmintió además que el PAMI sea “deficitario”, ya que actualmente, “estamos con déficit cero y en ejecución de proyectos de expansión y modernización de sanatorios”. También informó que no hay en vista un plan de “despidos sistemáticos”, pero el denominado ajuste laboral se viene llevando a cabo por “goteo”, es decir, que desde el año 2015 a la fecha hubo más de 3 mil empleados que se jubilaron y ninguno de esos puestos fue reemplazado por trabajadores nuevos.



Entre otras cosas, apuntó a el poder que ostentan los laboratorios de los cuales el PAMI es el principal comprador y coincidió con las palabras de la diputada Elisa Carrió quien recordó que fueron los mismos laboratorios los que hicieron caer al gobierno de Arturo Illia.



Finalmente criticó el modus operandi de todos los gobiernos que intentaron apoderarse el PAMI y que sucesivamente de manera histórica, mantienen la organización intervenida, en lugar de cumplir con la Ley para que finalmente sea electo un Directorio formado por todos los representantes de las partes encabezadas por un Presidente.